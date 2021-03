España.- Love of Lesbian protagoniza en Barcelona el primer concierto masivo sin distancias: "El mundo nos está mirando"

27/03/2021 Vista del concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi en Barcelona CULTURA PAU VENTEO - EUROPA PRESS



Los 5.000 asistentes se han sometido a un test de antígenos rápido antes de entrar y llevaban mascarillas FFP2 facilitadas por la organización



BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)



El concierto del grupo Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona este sábado se ha convertido en el primer concierto masivo y sin distancia de seguridad entre las 5.000 personas que han asistido.



"El mundo nos está mirando", ha reivindicado al principio del concierto el líder de la banda, Santi Balmes, que se ha emocionado al recordar que esta es la primera vez en un año que Love of Lesbian vuelve a pisar un escenario.



El concierto ha contado con un repertorio de 17 temas que ha arrancado con 'Nadie por las calles', seguido por 'Bajo el volcán', 'Cuando no me ves', 'Noches reversibles', 'Segundo asalto', 'Contraespionaje', 'Los males pasajeros', 'Belice', 'Manifiesto delirista' y 'John Boy'.



A lo largo del concierto han aparecido las artistas invitadas Tijoux, con quien el grupo ha cantado la canción 'Universos infinitos', y la cantante Suu, que se ha sumado para cantar 'Incendios de nieve' junto al grupo.



El grupo de indie rock, integrado por Balmes, Jordi Roig, Joan Ramón Planell y Oriol Bonet, ha dedicado el tema 'Si salimos de esta' a los profesionales de servicios esenciales que han estado a primera línea desde el inicio de la pandemia, y ha pedido que "no haya nunca más recortes" para el sector de los cuidados, sanitarios y limpieza.



El grupo ha cerrado el concierto con un bis con los temas '1999' y 'Allí donde solíamos gritar' y con 'Planeador', con la que se han despedido de la audiencia: "Hoy hemos hecho historia".



"Como grupo, necesitamos dosis de fe y de esperanza. Como siempre, no nos habéis fallado, muchas gracias. Saldremos de esta, claro que sí", ha agradecido Balmes entre los aplausos y silbidos del público, que ha seguido aplaudiendo y saltando durante varios minutos mientras la banda se despedía.



INVERSIÓN DE 200.000 EUROS



La plataforma Festival por la Cultura Segura --organizadora del concierto-- ha destinado un total de 200.000 euros a garantizar que transcurría con todas las medidas de prevención y contención del Covid-19: pruebas TAR y mascarillas FFP2 para público y técnicos, gel hidroalcohólico y personal adicional para evitar que se formaran aglomeraciones en durante la entrada y la salida del recinto.



Así, los 5.000 asistentes que han acudido al concierto se han realizado un test de antígenos rápido (TAR) antes de entrar, llevaban una mascarilla FFP2 facilitadas por la organización, y se les ha tomado la temperatura antes de entrar al recinto.



Al encuentro ha acudido la consellera de Cultura en funciones de la Generalitat, Àngels Ponsa; el de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet; el secretario general de Salud de la Generalitat; Marc Ramentol, y los tenientes de alcalde de Barcelona Jaume Collboni y Janet Sanz.