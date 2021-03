El DIM y Atlético Nacional no se hacen daño en un partido que protagonizó el VAR

En la imagen, el entrenador de Nacional, Alexandre Guimaraes. EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Bogotá, 27 mar (EFE).- El Medellín, dirigido por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, y el Atlético Nacional, entrenado por el brasileño Alexandre Guimaraes, igualaron por 0-0 este sábado en la jornada 15 de la liga colombiana que tuvo como principal protagonista al VAR, que dejó de funcionar cuando el árbitro debía analizar una expulsión.

El 'Clásico Paisa' estuvo muy reñido y luchado en la mitad de la cancha, donde los 'Verdolagas' lucieron mejor pero no pudieron convertir ese control en oportunidades claras de gol contra la portería de Luis Vásquez.

El juego mantuvo ese ritmo y hubo una escena controversial porque el sistema tecnológico del VAR falló cuando el árbitro Mario Herrera debía revisar una jugada en la que podía expulsar a Alex Castro por una agresión sobre el rival en el minuto 80.

Tras esa jugada, el técnico Guimaraes sacó a Castro por Deinner Quiñones, el juez no pudo mirar la jugada en la pantalla y el partido siguió pese a la polémica.

Con este resultado, Atlético Nacional se mantiene como líder de la liga colombiana con 28 puntos, mientras que el Medellín se estancó en el quinto puesto con 25 unidades.

UN EMPATE SUFRIDO

El Independiente Santa Fe se llevó un punto de su visita al Junior en Barranquilla, un duelo en el que los locales sufrieron en los últimos minutos por la expulsión del lateral izquierdo Gabriel Fuentes.

Los anfitriones se fueron en ventaja al primer minuto en una gran jugada iniciada por Teo Gutiérrez que abrió el balón al extremo Freddy Hinestroza, quien mandó un centro rastrero para que Miguel Borja empujara el balón al fondo de la red.

La igualdad de Santa Fe llegó media hora después en una jugada muy similar a la de gol rival, pero que en este caso inició con Sherman Cárdenas, pasó por los pies del lateral Carlos Arboleda y terminó con un derechazo del centrocampista Daniel Giraldo que llegó hasta el área para vencer la resistencia de Sebastián Viera.

En la etapa complementaria, el partido estuvo muy luchado en la mitad de la cancha pero se desequilibró con la expulsión de Fuentes por doble amarilla y los capitalinos estuvieron cerca de llevarse tres puntos valiosos que los hubiesen ubicado como líderes.

CULMINÓ LA PESADILLA

El Once Caldas, campeón de la Copa Libertadores de 2004, pasó el trago amargo de las nueve jornadas que acumuló sin ganar y hoy venció por 4-2 al Boyacá Chicó con una gran actuación del extremo venezolano Marcelino Carreazo.

También sobresalieron el goleador David Lemos, el centrocampista juvenil Alejandro García y el delantero Mender García, que anotó un gol pero fue expulsado en el minuto 82 por un pisotón a un rival.

El Chicó, entre tanto, rompió su racha positiva de tres jornadas sin perder y sigue peleando por no descender con el Deportivo Pereira.

A primera hora, el Envigado, que destituyó esta semana al español José Arastey, igualó a 0-0 con el Deportes Tolima, que ya completa tres partidos de liga sin ganar.

La jornada continuará el domingo con los partidos del Deportivo Pereira-La Equidad, el Alianza Petrolera-América, el Patriotas-Águilas Doradas y el Millonarios-Bucaramanga, mientras que concluirá con el juego entre el Deportivo Cali-Pasto el lunes.