El británico Adam Yates gana la Vuelta a Cataluña

El británico Adam Yates se proclamó este domingo campeón de la Vuelta a Cataluña tras la séptima y última etapa con salida y llegada en Barcelona, que ganó en solitario el belga Thomas de Gendt.

Yates (Ineos) se apunta su primera victoria del año tras quedar segundo en el UAE Tour en febrero.

El equipo Ineos copó el podio de la ronda catalana, con el australiano Richie Porte, segundo a 45 segundos del ganador, y su compañero británico Geraint Thomas, tercero a 49 segundos de Yates.

El español Alejandro Valverde (Movistar) acabó cuarto tras no poder asaltar los 14 segundos que lo separaban de Thomas.

La última etapa fue para de Gendt (Lotto-Soudal), tras una gran escapada en compañía del esloveno Matej Mohoric (Bahrain), segundo, por delante del húngaro Attila Valter (Groupama), que dio paso al grupo de los favoritos.

"Me he encontrado muy bien en este último día y es precioso terminar en esta gran ciudad que es Barcelona", dijo De Gendt tras acabar la "Vuelta del Centenario".

A falta de una cuarentena de kilómetros par el final, De Gendt se fue junto a Mohoric de un grupo de una treintena de ciclistas, que al empezar la etapa se marcharon del gran grupo donde se quedaron los favoritos.

Ambos se fueron en la primera de las seis subidas al Castillo de Montjuic, con una rampa final de un 16%, manteniéndose por delante hasta que en la última subida, De Gendt atacó dejando atrás a su acompañante.

"Sabía que en la bajada Mohoric era mejor que yo y que tenía que intentar distanciarme en la subida final. He atacado, he visto que se ha quedado y lo he dado todo hasta la meta", relató De Gendt.

Por detrás, el Movistar puso ritmo al pelotón a falta de 24 km para la meta, tratando de asaltar el podio para Valverde, pero los hombres del Ineos aguantaron el ataque para acabar llevándose la carrera.

-- Clasificación de la 7ª etapa de la Vuelta a Cataluña disputada este domingo con salida y llegada en Barcelona:

1. Thomas De Gendt (BEL/Lotto) los 133,0 km en 3h 06:10.

(media: 42,9 km/h)

2. Matej Mohoric (SLO/BAH) a 22.

3. Attila Valter (HUN/FDJ) 1:42.

4. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 1:46.

5. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 1:46.

6. Michael Woods (CAN/ISR) 1:46.

7. Marc Hirschi (SUI/UAE) 1:46.

8. Joao Almeida (POR/DEC) 1:46.

9. Adam Yates (GBR/INE) 1:46.

10. Clément Champoussin (FRA/AG2) 1:46.

-- Clasificación general de la Vuelta a Cataluña tras la 7ª y última etapa disputada este domingo con salida y llegada en Barcelona:

1. Adam Yates (GBR/Ineos) 26h 16:41.

2. Richie Porte (AUS/INE) a 45.

3. Geraint Thomas (GBR/INE) a 49.

4. Alejandro Valverde (ESP/MOV) a 1:03.

5. Wilco Kelderman (NED/BOR) m.t.

6. Esteban Chaves (COL/BIK) a 1:04.

7. Joao Almeida (POR/DEC) a 1:05.

8. Hugh Carthy (GBR/EF1) a 1:20.

9. Simon Yates (GBR/BIK) a 1:32.

10. Lucas Hamilton (AUS/BIK) a 1:35.

gr/psr