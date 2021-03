Egipto.- Al Sisi ordena los preparativos para descargar el 'Ever Given' como último recurso

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha ordenado la puesta en marcha de los preparativos para descargar los contenedores del carguero 'Ever Given' y aligerar el barco para un desplazamiento forzoso si fracasan los esfuerzos en curso para desencallarlo del canal de Suez.



Descargar el barco es actualmente la tercera opción para mover la nave. Las dos primeras opciones son remolcar el barco desde ambos lados con remolcadores, mientras que la segunda es sacar arena y barro de debajo de la proa con dragas.



No obstante, el director de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Usama Rabie, ha indicado que el presidente ha optado por iniciar los preparativos para la tercera opción en caso de que las dos primeras fallen, según declaraciones a la cadena egipcia Extra.



De momento otros dos remolcadores locales, apodados 'Abdel Hamid Yusef' y 'Mostafa Mahmud', serán enviados para participar en los intentos de arrastre, gracias a su potencia de tracción de 70 toneladas.



El almirante también ha indicado que las operaciones de dragado ejecutadas por la autoridad ya han conseguido retirar 27.000 metros cúbicos de arena a una profundidad de 18 metros.



Aunque se comunicó que la noche del sábado se pensaba desencallar el carguero, el intento de liberar el buque de carga no ha dado resultados y se volverá a intentarlo este domingo durante la marea alta.