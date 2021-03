Cuentas de Instagram suprimidas tras insultos racistas contra jugadores galeses

Facebook, propietario de la red social Instagram, anunció este domingo haber suprimido las cuentas de utilizadores que habían proferido insultos racistas contra dos jugadores la selección galesa de fútbol, Rabbi Matondo y Ben Cabango.

Esta decisión fue tomada unas horas después de que Matondo se quejara públicamente de que la plataforma no hacía nada contra los ataques xenófobos.

Matondo, extremo que juega en el Stoke, y Cabango, defensa del Swansea, dos futbolistas de la segunda división inglesa, habían sido víctimas de mensajes insultantes en sus cuentas Instagram, tras la victoria de su equipo en un amistoso contra México (1-0), el sábado.

La policía galesa había indicado que iba a "investigar sobre el origen de mensajes racistas en publicaciones en las redes sociales", contra los dos jugadores.

Un portavoz de Facebook confirmó la supresión de cuentas de donde habían partido mensajes y aseguró que la empresa trabajaba en otras medidas para luchar contra los insultos en línea.

"No toleramos los insultos racistas en Instagram y hemos suprimido las cuentas que habían enviado este tipo de mensajes a Ben Cabango y Rabbi Matondo este fin de semana", explicó.

"Hemos introducido funciones que permiten a las personalidades públicas no recibir más mensajes privados de personas que no siguen y hemos anunciado recientemente que tomaremos medidas más estrictas cuando personas no respeten los reglamentos en los mensajes privados", añadió.

"Y esto continúa... Otra semana en que Instagram no hace absolutamente nada contra los insultos racistas. Pero mi cuenta será suspendida si meto imágenes del partido contra México. Las prioridades...", había tuiteado Matondo, molesto, poco antes.

El incidente con los dos jugadores galeses llega cuando no pasa una semana sin que futbolistas sean víctimas de insultos racistas en el Reino Unido, incluidas estrellas como Anthony Martial, Paul Pogba o Marcus Rashford.

El viernes fue Thierry Henry, máximo goleador de la selección francesa, campeón del mundo en 1998 y que fue ídolo del Arsenal, quien anunció que se abstendrá de participar en las redes sociales mientras las plataformas no reaccionen contra el "racismo", la "intimidación" y "la tortura mental que conlleva".

