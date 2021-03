Coronavirus.- Siete de cada diez estadounidenses aprueban la gestión de Biden en la campaña de vacunación

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Un 72 por ciento de los estadounidenses consultados aprueba la gestión que el presidente del país, Joe Biden, está realizando sobre la pandemia de coronavirus, en particular la campaña de vacunación, según una encuesta de Ipsos/ABC News publicada este domingo.



Este porcentaje mejora al 68 por ciento de hace unas semanas, justo tras la aprobación del paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares. Una clara mayoría de los estadounidenses (60%) también aprueba la gestión económica de Biden, en este sentido y solo un 28 por ciento desaprueba la labor de Biden a este respecto.



Si bien más de la mitad de los republicanos (53%) también aprueba el manejo de Biden de la distribución de vacunas, menos de la mitad respaldan su respuesta general a la pandemia (44%) y su liderazgo en la economía (23%) de manera positiva.



Este no es el único punto débil de Biden en la encuesta. Un 57% igual de estadounidenses desaprueba su enfoque en la gestión de la violencia de las armas de fuego y el control migratorio en la frontera de Estados Unidos, tras un aumento de llegadas por el sur, que han desembocado en 18.000 niños no acompañados bajo la custodia de Estados Unidos.