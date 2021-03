Coronavirus.- Reino Unido registra 3.800 casos y 19 fallecidos por coronavirus en las últimas horas

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Reino Unido ha confirmado este domingo 3.862 nuevos contagios de COVID-19 y 19 fallecimientos a causa de la enfermedad.



Con estos números, el cómputo total del país ha ascendido hasta las 4.333.042 personas contagiadas desde que comenzó la pandemia, mientras que 126.592 han fallecido por COVID-19 en total.



Las autoridades sanitarias británicas han detallado que 343 personas han requerido ser hospitalizadas a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. Hasta el momento, 4.560 personas permanecen ingresadas con COVID-19 en Reino Unido --una cifra que disminuye día a día--, mientras que 615 necesitan respiración mecánica.



En cuanto al avance del plan de vacunación británico, el Ministerio de Salud ha informado de que más de 30 millones de personas han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que más de 3,5 millones han sido inoculadas también con la segunda.



Por otro lado, el país espera recibir las primeras dosis de la vacuna Moderna Inc. fabricada en Estados Unidos en unas semanas, ha hecho saber el ministro de Cultura británico, Oliver Dowden, a la cadena BBC.



La llegada de la inyección se produce cuando la Unión Europea endurece las restricciones a las exportaciones y Reino Unido enfrenta una reducción significativa en los suministros en abril debido a un retraso en la entrega desde India.



Reino Unido ha vacunado hasta ahora a más de la mitad de la población adulta con inyecciones hechas por Pfizer Inc. y AstraZeneca Plc. El programa es fundamental para los planes de reapertura de una economía que tuvo el año pasado su contracción más profunda en más de 300 años.



Dowden ha indicado que el Gobierno está en camino de ofrecer las primeras dosis de una vacuna a todos los mayores de 50 años a mediados de abril y al resto de la población adulta a fines de julio. Tampoco hay peligro de que las personas no puedan recibir su segunda dosis dentro de las 12 semanas necesarias.



Además, a partir de este lunes, la gente podrá reunirse al aire libre en mayor número y se permitirá la reapertura de instalaciones deportivas al aire libre como canchas de tenis y baloncesto. El objetivo es eliminar las restricciones restantes sobre el contacto social a partir del 21 de junio.



Por otro lado, Reino Unido y la UE siguen en conversaciones para resolver un enfrentamiento sobre el intercambio de vacunas mientras el bloque intenta volver a encarrilar su propio programa de inmunización. La semana pasada, las dos partes indicaron avances en la desactivación de la disputa.



"Seguimos teniendo discusiones constructivas con la UE", ha remachado Dowden. "Nuestra posición es muy clara. La UE no debe participar en el bloqueo de las exportaciones" y los contratos deben cumplirse, ha añadido.