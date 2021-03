Coronavirus.- Juan Guaidó anuncia que ha dado positivo por coronavirus

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El líder opositor venezolano Juan Guaidó ha confirmado este domingo que ha dado positivo en las pruebas de coronavirus que se le han realizado tras unos días de malestar, aunque evoluciona favorablemente.



"Quiero informarle responsablemente al país que, tras cuatro días de cuarentena producto de algunos malestares y pese a haber tomado precauciones, he dado positivo por COVID-19", ha anunciado en su cuenta de Twitter.



El líder opositor ha añadido que sus síntomas son "leves" y ya ha iniciado el periodo de cuarentena. "Ya me encuentro en aislamiento y siguiendo las indicaciones médicas para poder recuperarme y cumplir con mi deber. Tras conocer los resultados, he informado a todas las personas con las que estuve en contacto", ha explicado Guaidó.



Guaidó ha aprovechado para enviar un mensaje de solidaridad con los "miles de venezolanos que están sufriendo la pandemia y enviarles un abrazo de acompañamiento".



"Hoy todos tenemos un familiar o conocido afectado por la COVID-19, sé también del sacrificio que están haciendo nuestros trabajadores de la salud", ha comentado.



"La pandemia nos ha recordado nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Este peligro es real y todos estamos en riesgo. Mientras en el mundo este virus va en retroceso, en Venezuela vemos el avance en los contagios y por eso urgen soluciones por las que debemos luchar unidos", ha hecho saber.



Por último, Guaidó ha recordado que "es urgente que entren las vacunas contra el Covid-19 a Venezuela" y ha reiterado que "sigue en pie" su esfuerzo y el de sus aliados para garantizar la llegada de las dosis al país, que registra unos 115.000 casos y 1.500 fallecidos, según el balance de la universidad Johns Hopkins.



"Voy a mantenerlos informados sobre el proceso de recuperación. Sé que juntos superaremos la pandemia y la emergencia", ha concluido.