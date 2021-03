Coronavirus.- Colombia supera los 8.000 casos positivos de coronavirus en un solo día

28/03/2021 Plan de Vacunación en Colombia POLITICA MAURICIO MORENO CONTACTOPHOTO



Un informe señala algunas irregularidades en el plan de vacunación del país sudamericano



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Colombia ha registrado este sábado 8.254 casos de coronavirus, con lo que el país alcanza los 2.375.591 los positivos confirmados desde que estalló la pandemia.



Además, 145 fallecidos han fallecido por la enfermedad que se ha cobrado un total de 62.790 víctimas en el país sudamericano, frente a 2.261.373 que han logrado superar la enfermedad. En la actualidad hay 43.330 casos activos.



Este sábado, el Gobierno de Colombia ha informado de que se ha superado el récord de vacunación diaria con la aplicación de 119.924 dosis del fármaco contra la COVID-19. En total, se han administrado 1.596.288 de dosis del biológico desde el inicio del Plan de Vacunación en el país.



POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA VACUNACIÓN



Respecto a este plan, el diario 'El Tiempo' ha revelado este sábado un informe en el que se señala que en el inicio de la campaña de vacunación, "no se realizó una adecuada priorización" de la administración del fármaco al personal sanitario.



Este informe ha sido entregado al superintendente de Salud de Colombia, Fabio Aristizábal, que ha asegurado además que "395 personas no debieron ser vacunadas en la primera etapa porque no cumplían los criterios de priorización".



El presidente de Colombia, Iván Duque, avisó de que las personas que se vacunen contra la COVID-19 antes de que les corresponda, mediante "mecanismos fraudulentos", se enfrentarán a penas de prisión "superiores a cinco años" y a multas económicas.