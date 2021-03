Conferencia sobre el Futuro de Europa: instrucciones de uso en ágora virtual

SL. Brussels (Belgium), 04/05/2019.- Visitors attending the European Council during an 'Open Day' for the public to visit the EU Council headquarters in Brussels, Belgium, 04 May 2019. EU institutions in Brussels opened their doors to the public on 04 May to celebrate 'Europe Day'. (Abierto, Bélgica, Bruselas) EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 28 mar (EFE).- Una pionera plataforma multilingüe, en la que la sociedad civil podrá convocar y celebrar eventos, es la gran ágora pública virtual sobre la que en breve va a pivotar la Conferencia sobre el Futuro de Europa, cuyos trabajos comenzaron oficialmente esta semana con un año de retraso.

Su diseño definitivo centró buena parte de la primera reunión de su Junta Ejecutiva, compuesta por representantes de todas las instituciones europeas, entre ellos los españoles Iratxe García, jefa del grupo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, y Juan González-Barba, en tanto que secretario de Estado para la Unión Europea del Gobierno de España, país que figura como uno de los cuatro Estados miembros observadores de la Unión Europea.

UN ÁGORA PÚBLICA SOBRE TODO VIRTUAL

"Va a ser una oportunidad estupenda de abrir espacios de debate y reflexión, pero que funcionará o no en la medida en que le demos el contenido real a todo eso", aseguró García en una entrevista a Efe.

España "se toma muy en serio esta iniciativa", aseguró, por su parte, González-Barba, en declaraciones a Efe, y está abierta a que tenga "objetivos ambiciosos", incluida una eventual reforma de los tratados, algo que hoy por hoy no está sobre la mesa.

La idea es que esa plataforma digital esté lista el próximo 19 de abril, de manera que los ciudadanos puedan comenzar a contribuir a la conferencia "sin demora", según un comunicado de las tres principales instituciones europeas, Comisión, Parlamento y Consejo.

A Iratxe García le recuerda a otras plataformas en boga ahora, "un poco al estilo de clubhouse", en las que la gente se reúne en grupos en línea por intereses temáticos.

Será, vaticina, "una buena plataforma de participación, ya que se va a poder montar eventos a través de videoconferencias de lo que la gente desee. Es una cosa muy viva, muy participativa y muy poco reglada", de manera que un grupo de jóvenes polacos o de mujeres de cualquier pueblo de España puedan organizar un debate y alojarlo en ella, pone como ejemplos, la eurodiputada socialista española.

Ahora bien, tanto ella como otros miembros de la junta ejecutiva pidieron filtros que impidan que grupos nazis, racistas o contrarios a los valores europeos puedan usar o copar la plataforma digital.

Una plataforma en todos los idiomas de la UE y en la que España ha pedido que se pueda usar cualquiera de sus leguas cooficiales, según señaló González-Barba, aunque no habrá traducción automática.

TEMÁTICAS

Esa plataforma, y los paneles nacionales o eventos temáticos organizados por la Junta Ejecutiva, serán la base de la conferencia.

Los debates se agruparán en ocho categorías: cambio climático, salud, empleo y economía, la UE en el mundo, libertad y derechos, digital, democracia de la UE y otras ideas, para permitir a los ciudadanos proponer más temas.

Este capítulo no está cerrado, de hecho, Iratxe García ha pedido que se incorporé "la visión social" y la "inmigración".

PRÓXIMAS CITAS

Para cerrar esos flecos y cuestiones de organización interna, como los estatutos, la periodicidad de sus citas o la composición de plenario, el Consejo Ejecutivo se reunirá el 7 de abril.

El lanzamiento formal de la Conferencia será el 9 de mayo en Estrasburgo (Francia), como estaba previsto, pero un año después.

Y, al día siguiente, el 10 de mayo, se convocaría la primera sesión plenaria de la conferencia, siempre y cuando las condiciones sanitarias y las restricciones por la Covid-19 lo permitan.

Las conclusiones tienen que estar para la próxima primavera, coincidiendo con la presidencia francesa de la UE y con los comicios presidenciales en los que Emmanuel Macron se juega su reelección.

Ahora bien, precisa Iratxe García, ese no tiene que ser el punto y final de la conferencia, ya que una de las conclusiones puede ser que continúe sus trabajos, ya que un año se le antoja "poco" para un ejercicio democrático de tal magnitud.

Hasta el momento, todas las instituciones coinciden en que los debates deben tener lugar "sin un resultado predeterminado".

Según el último Eurobarómetro, casi nueve de cada diez europeos quieren que la voz de los ciudadanos se tenga más en cuenta para las decisiones relacionadas con el futuro de Europa.

ESTRUCTURA

Presiden la Conferencia sobre el Futuro de Europa los máximos representantes de las tres instituciones comunitarias: Ursula von de Layen por la Comisión, David Sassoli por la Eurocámara y por el Consejo Antonio Costa, primer ministro de Portugal, país que ostenta la presidencia semestral de la UE.

Por debajo se sitúa la Junta Ejecutiva, compuesta por 26 miembros, de los cuáles menos de un tercio son mujeres, algo que Iratxe García espera que se corrija en el plenario.

