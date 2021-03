Cientos de menores indocumentados llegan a un centro de convenciones en EE.UU.

San Diego se suma a otras localidades del suroeste del país que, a causa de la situación en la frontera sur, recientemente han abierto albergues de emergencia para alojar a menores migrantes. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Miami, 28 mar (EFE).- El primer grupo de menores indocumentados que serán albergados de forma temporal en el Centro de Convenciones de San Diego (California, EE.UU.) arribó la noche del sábado procedente de Texas, informan este domingo medios locales.

El grupo de niñas de entre 13 y 17 años, y sin compañía de un adulto, llegó la noche del sábado al centro de convenciones, el primer albergue de emergencia que se habilita en California en medio de la llegada incesante de indocumentados a la frontera sur estadounidense.

El sábado, el alcalde de esta ciudad, Todd Gloria, señaló que ese día llegarían hasta unas 500 niñas y que el centro espera albergar hasta unos 1.400 menores migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos.

"Es lo correcto", defendió el alcalde en una rueda de prensa, junto a congresistas y autoridades locales, en la que se refirió a los progenitores de los menores inmigrantes: "Son padres que tomaron decisiones imposibles, que tú y yo ni siquiera podríamos imaginar", agregó.

El albergue, abierto en coordinación con el federal Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), alojará a menores indocumentados no acompañados hasta mediados de julio, es decir poco antes de la primera convención en esas instalaciones en agosto, de acuerdo al compromiso suscrito con la Administración de Joe Biden.

El consulado mexicano en San Diego confirmó que la mayoría de los que serán albergados en el centro de convenciones, ubicado en el centro de la ciudad, no son originarios de ese país, con lo que se presume que se trata de niñas que han hecho un largo periplo para llegar a Estados Unidos.

San Diego se suma a otras localidades del suroeste del país que a causa de la situación en la frontera sur recientemente han abierto albergues de emergencia para alojar a menores migrantes.

Hasta el viernes se hallaban bajo custodia del Gobierno federal unos 17.000 menores indocumentados no acompañados, de los cuales unos 5.500 se mantienen en centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), de acuerdo a cifras dadas a conocer por la Administración del presidente Joe Biden.

Este domingo, el congresista demócrata por Texas Henry Cuellar señaló que las instalaciones de CBP permanecen saturadas a causa de la "gran cantidad de personas que todos los días cruzan la frontera".

En declaraciones a la cadena CBS News, el legislador señaló que la Patrulla Fronteriza no quiere mantener a los indocumentados en los centros en la frontera por más de 72 horas, el plazo que tienen antes de ponerlos a disposición del HHS.

El legislador dijo que el 71 % de indocumentados que cruzaron la frontera en el mes de febrero son adultos, los cuales son retornados de inmediato, al igual que algunas familias con hijos mayores de 13 años.

En la frontera, dijo, "las ciudades, los condados, las ONG, estamos sintiendo el peso de lo que está pasando con las familias" de indocumentados.

Cuellar, cuyo distrito abarca áreas a lo largo de la línea divisoria, divulgó esta semana fotografías tomadas en un albergue temporal en Donna (Texas) que mostraban, según él, las "condiciones terribles" en las que se encuentran miles menores migrantes que están bajo custodia del Gobierno federal.

Cuellar, que ha criticado al Gobierno por su forma de gestionar la actual ola de inmigrantes, explicó que cada una de las ocho zonas en las que está dividido el albergue de Donna tiene capacidad para 260 personas, pero cuando se tomaron las fotografías había un sector con más de 400 menores migrantes.