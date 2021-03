Caribe mexicano recibe oleada de turistas pese al temor a una ola de covid-19

Turistas acuden a las playas el 27 de marzo de 2021, en el balneario de Cancún, en el estado de Quintana Roo, (México). EFE/Lourdes Cruz

Cancún (México), 28 mar (EFE).- Los destinos de Quintana Roo, estado del Caribe mexicano, operan al 60 % de su capacidad para recibir a al menos 600.000 turistas dentro de las próximas dos semanas de vacaciones pese al temor a una nueva ola de covid-19.

La llegada de viajeros nacionales e internacionales alerta a las autoridades locales, que mantienen la política de puertas abiertas para reactivar la economía, pese a reconocer el incremento de hasta 200 % de contagios en municipios como Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto.

Ante este panorama el Gobierno estatal anunció “burbujas sanitarias” en zonas como Cancún, Riviera Maya y Tulum, con la promesa que serán espacios libres de covid-19 para dar seguridad a los visitantes con un certificado para prestadores de servicios turísticos.

Pero este programa que inició el año pasado apenas cuenta con el registro de 250 empresas de un padrón superior a 2.000 establecimientos.

POLÉMICA EN EL PARAÍSO

México es el tercer país con más muertes por covid-19 en el mundo, con más de 201.000 decesos y 2,2 millones de casos confirmados.

Pero también se convirtió en el tercero más visitado del mundo en 2020, cuando su PIB turístico se contrajo 28 %, pero recibió más turistas internacionales que otras naciones por sus medidas sanitarias laxas, que nunca incluyeron suspensión de vuelos, cuarentenas o pruebas obligatorias.

Prueba de esto es la polémica de los 44 estudiantes de Argentina que dieron positivo por covid-19 al llegar a su país a mitad de marzo tras vacacionar en Cancún, donde se realizaron pruebas falsas en dos laboratorio sin licencia.

Autoridades mexicanas han prometido revisar permisos, pero hasta ahora solo han clausurado los dos laboratorios identificados en el caso de los argentinos.

En entrevista con Efe, Javier Aranda, director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, afirmó que trabajan en crear consciencia entre los visitantes.

“Si vemos la experiencia en el caso de los turistas argentinos son jóvenes que a veces no tenemos la fortuna de que sean tan conscientes de que hay que tener un poco más de cuidado", manifestó.

El empresario argumentó que los cuidados también son "responsabilidad de quienes vienen".

“Siempre y cuando ustedes sigan estos protocolos, siempre y cuando se comporten con compromiso y responsabilidad, ninguna empresa puede asegurar el 100 % inmunidad si las personas no son ellos mismos los que se cuidan”, enfatizó.

El principal destino turístico de México también afronta la polémica de un reciente tiroteo en un bar que dejó un muerto y tres heridos, un recuerdo de que la crisis de inseguridad no ha pasado.

REPUNTAR LA ECONOMÍA

Pese a la amenaza activa de la pandemia, empresarios esperan levantar la economía tras el decremento anual de 8,2 % del PIB en 2020.

El sector privado espera 7 millones de paseantes en los distintos destinos turísticos de México con una derrama de casi 26.500 millones de pesos (cerca de 1.325 millones de dólares), estima la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

“Vamos a estar hablando por arriba de 100.000 personas cada día, eso va a ser dentro de estos primeros días y a tope estamos hablando ya de casi 105.000 personas, un poquito más los días de jueves a domingo de Semana Santa”, explicó el hotelero Aranda.

En playa Gaviota Azul, ubicada en Punta Cancún, Efe encontró ejemplos de personas que han perdido su fuente de ingreso, como una banda musical que antes de la pandemia amenizaba eventos sociales, pero ahora toca en la vía pública.

“Nosotros somos la Salvaje Banda Vakeros, radicamos aquí en Cancún, somos de Quintana Roo, entonces nosotros nos dedicamos a trabajar en los eventos que son de la ciudad, pero ahora por lo de la pandemia estamos trabajando aquí, buscándole”, narró el líder, Gaspar Chí.

Sus ingresos de cada día dependen de los clientes que consigan en la playa, donde solo obtienen 300 pesos (poco menos de 15 dólares) por turista.

“La verdad caen muchos clientes que son de Estados Unidos, pero son mexicanos, o sea, vienen de todo un poquito, también vienen de otros estados y pues de lo que ellos quieran vamos variándole también a nuestro repertorio”, expuso.

En la isla de Cozumel, donde se registran las mayores afectaciones económicas de la pandemia, los prestadores de servicios esperan una mejoría a partir de junio con el anuncio de la reactivación de cruceros.

En tanto, este lunes inicia en Quintana Roo la aplicación de vacunas anticovid para adultos mayores, con 13.000 dosis.