Bnet se proclama campeón de FMS España al imponerse a Gazir

Madrid, 27 mar (EFE).- El madrileño Bnet se convirtió en el nuevo campeón de Freestyle Máster Series (FMS) España tras vencer a Gazir en la última y decisiva batalla de la temporada.

Bnet se proclamó campeón de FMS España al superar a Gazir en la batalla decisiva de la carrera por el título. Aunque inició la jornada en desventaja, pues ocupaba la segunda posición de la tabla un punto por debajo del asturiano y tenía una acumulación de puntos totales notablemente menor en caso de empate, el madrileño hizo posible la gesta al conseguir la victoria de forma directa, el único resultado que le permitía proclamarse vencedor.

En una de las finales más esperadas de los últimos tiempos por todo amante de las batallas de rap improvisado, Bnet logró imponer su discurso sobre la definición del ‘freestyle’ ante "el competidor que mejor ha sabido exprimir el formato”, tal como describió a Efe en las horas previas a la cita.

“Me voy contento de haber podido cumplir las expectativas de la gente y, sin dejar de ser fiel a mis principios, tomármelo en serio para demostrar que en las grandes citas aparezco”, declaró Bnet a Efe instantes después de alzarse con la copa.

La velada supuso mucho más que un duelo por la gloria del triunfo, ya que el contraste estilístico de los participantes y su concepción del ‘freestyle’ como disciplina enfrentaba en su máximo esplendor las dos vertientes opuestas de un mismo movimiento. Por parte de Gazir, desde un plano más competitivo y deportivo, y a partir del prisma de Bnet como un movimiento artístico conectado en sus raíces con el ‘hip-hop’ desde sus orígenes.

Así, gracias a su particular manera de enfocar el formato, Bnet y Gazir pudieron mantener un ritmo de puntuación similar a la hora de afrontar los estímulos externos y los conceptos o temáticas habituales, haciendo gala de su ‘flow’, su ingenio para desarrollar los conceptos, su estilo para construir o su fluidez sobre las instrumentales de DJ Verse.

No obstante, el resultado comenzó a decantarse hacia Bnet cuando la narrativa de la batalla se centró en un intercambio de golpes sobre sus respectivos personajes y su visión de la industria, donde la carga argumental construida por Bnet a lo largo de los años supone uno de los discursos más sólidos, coherentes y congruentes de la escena mundial.

Bnet exhibió todas las facetas que han hecho de él una de las figuras más importantes de la historia de la disciplina en una explosión de ‘freestyle’ puro que le llevó a resarcirse de su derrota frente a Chuty en la batalla final del curso pasado, a convertirse en el segundo campeón de la historia de la competición y, de paso, a conquistar su primer MVP de la temporada para culminar su brillante desempeño a lo largo del año.

La regularidad y la constancia de Gazir en el transcurso de la campaña, con la consecución de seis MVP a mejor gallo de la jornada no fueron suficientes para superar al campeón mundial de Red Bull 2019, pero sí para firmar picos históricos de nivel y consagrarse como uno de los mejores competidores nunca vistos en el formato.

Así, tanto el madrileño como el asturiano acceden de forma directa a la FMS Internacional, donde también participarán SweetPain y Mnak, tercer y cuarto clasificado respectivamente.

Ambos MC’s, debutantes en la presente temporada del mismo modo que Gazir, evidenciaron el extraordinario nivel de la escena española en su primera experiencia como participantes de la liga al conseguir situarse entre los puestos más altos de la clasificación por encima de competidores históricos asiduos al formato desde hace años.

En la zona baja, las victorias de Blon y Tirpa certificaron el descenso de Errecé tras su derrota contra Mnak. El valenciano abandonará FMS tras cuatro años compitiendo al máximo nivel junto al colista Khan, que se despidió de la liga sin sumar ningún punto.

A la espera de conocer su futuro, la derrota de Mr. Ego ante SweetPain le condenó a la disputa del ‘play-off’ frente al tercer clasificado de la fase de ascenso, en un duelo a todo o nada que decidirá la última plaza de cara a la próxima temporada.

David Timón y Pedro Martín