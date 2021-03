Bélgica alcanza el pico de incidencia acumulada de la tercera ola

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Bruselas, 27 mar (EFE).- Bélgica alcanzó este domingo una incidencia acumulada en catorce días de 505 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta desde el inicio de la tercera ola.

En total, hubo una media de 4.636 contagios al día entre el 18 y el 24 de marzo, lo que supuso un aumento del 27 % respecto a los siete días anteriores.

Ese incremento se ve reflejado también en el número de camas ocupadas en las UCI, que son ya 701 -con 292 nuevas admisiones en las últimas 24 horas- si bien no todos las personas en cuidados intensivos han ingresado por Covid-19.

Las autoridades sanitarias belgas consideran que el límite crítico en las UCI es de 1.000 camas ocupadas.

En cuanto a los fallecimientos, se registraron 27 muertes al día entre, lo que supone un incremento del 12 % respecto a los anteriores siete días.

La variante británica es ya la dominante en Bélgica, representando el 76 % de los virus en circulación, según explicó el viernes en su última comparecencia el portavoz del instituto público de Sandiad (Siensano), Yves van Laethem

Ante el inicio de la tercera ola, Bélgica volvió a cerrar ayer peluquerías y el resto de comercios de contacto o esenciales y obligó a pedir cita previa para entrar en los comercios no prioritarios. Unas restricciones que estarán en vigor hasta el 25 de abril.

Además las escuelas no abrirán mañana -cerrando una semana antes de las vacaciones de Semana Santa- y la intención es que no se celebren clases presenciales hasta el 19 de abril.

Estas restricciones se suman a otras como la prohibición de los viajes no esenciales al extranjero, el toque de queda nocturno y el cierre de los bares -que llevan sin poder abrir desde hace casi seis meses-, mientras que a los restaurantes sólo se les permite entregar comida a domicilio.

Mientras tanto, continúa la campaña de vacunación, que ha permitido inyectar ya la primera dosis a 1,2 millones de personas adultas, sobre una población total de aproximadamente 11 millones de personas.