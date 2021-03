24/03/2021 AMAIA SALAMANCA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 28 (CHANCE)



Es una de las grandes actrices de nuestro país y lo cierto es que cada vez que la vemos en pantalla, interpretando uno de esos papeles que solamente ella puede hacer, nos quedamos pegados a la pantalla por la gran profesionalidad que tiene ante las cámaras. Hablamos de Amaia Salamanca, la talentosa actriz que ha conseguido hacer un mercado de su propia imagen y es uno de los rostros más demandados para muchas marcas.



Felizmente enamorada de su marido, Rosauro Varo Rodríguez, la actriz lleva una vida de lo más tranquila con sus tres amores, Olivia, Nacho y Mateo, sus tres hijos. A pesar de no tener tiempo material para hacer todo lo que le gustaría, en muchas entrevistas ha confesado que consigue organizarse en el día a día para tener una rutina de lo más completa.



La última vez que vimos a Amaia Salamanca fue como embajadora de Pantene, donde apareció con un look espectacular, habiéndose oscurecido un poco su melena y con unas ondulaciones de infarto que le reafirmaban su rostro. De hecho, en esa misma entrevista nos aseguraba que si sus hijos decidiesen hacer interpretación, ella, como madre, les apoyaría no solo en eso, sino en todo lo que quisieran hacer, pero todavía están en una edad en la de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida.



Hoy, Amaia Salamanca cumple 35 años habiendo tocado el éxito en el ámbito profesional y teniendo la familia con la que siempre soñó en el personal. ¡Muchas felicidades a una de las mejores actrices de nuestro país!