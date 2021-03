Albania se lanza a la vacunación masiva de su población

GRAF7265 TIRANA (ALBANIA), 18/05/2020.- Un empleado trabaja en una cafetería de Tirana, Albania, donde más de dos meses de confinamiento por el coronavirus, se ha dado este lunes un importante paso hacia la normalidad al empezar de nuevo las clases en los colegios y reabrir bares y restaurantes. Albania ha aplicado un régimen estricto de confinamiento, a pesar de que solo ha habido 948 casos positivos y 31 muertos. EFE/Mimoza Dhima

Tirana, 28 mar (EFE).- Albania comenzó este domingo la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus, convirtiéndose en el segundo país balcánico, tras Serbia, en incluir a la población general en este proceso para frenar los contagios y salvar la temporada turística.

La plaza central de Tirana "Skenderbej" amaneció hoy con centros de vacunación, que se montaron también en polideportivos y ambulatorios de las principales ciudades del país.

Esta campaña intensiva comienza con miles de personas mayores de 70 años, que recibirán la vacuna china Sinovac o la rusa Sputnik V.

El Gobierno se ha puesto como objetivo vacunar cada día entre 10.000 y 15.000 personas, para lo que se han sumado sanitarios de las Fuerzas Armadas al personal de la sanidad pública.

"No hay rechazos. Los mayores han respondido a nuestro llamamiento para vacunarse y se han presentado a la hora y lugar designado por el médico de la familia", declaró a Efe Erida Nelaj, responsable del programa nacional de vacunación albanés.

"Agradezco a Dios que haya llegado este día para mí, que tengo problemas de corazón, tiroides y diabetes, la vacuna es una salvación. No he pensado dos veces si ponérmela, sea la que sea, china o rusa", asegura Pranvera Hysa, de 76 años.

La vacunación masiva de la población se ha hecho posible gracias a que el Gobierno del socialista Edi Rama asegurara esta semana un millón de dosis de la vacuna Sinovac, cuyas primeras 192.000 dosis llegaron el pasado jueves.

Hasta ahora la falta de vacunas había ralentizado la campaña, que comenzó el 11 de enero, y sólo se habían vacunado 62.000 personas entre personal sanitario, maestros y mayores.

"Hoy es uno de los días más bonitos de mi vida política. No hay mayor placer que ver a miles de abuelos y abuelas vacunarse", afirmó hoy Rama en una visita al centro de vacunación del centro de Tirana.

El primer ministro se mostró orgulloso de que su país sea el segundo de los Balcanes, tras Serbia, en emprender la vacunación masiva y criticó de nuevo la indiferencia de la Unión Europea (UE), por haber dejado fuera del sistema de distribución de vacunas anticovid a los Balcanes occidentales hasta ahora.

Aún así consideró "una buena noticia" el futuro envío a la región de 651.000 dosis de la vacuna de Pfizer financiadas por la UE, como le confirmó ayer por teléfono la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

De momento Albania ha asegurado 2,6 millones de dosis para vacunar a sus 2,8 millones de habitantes: 1,1 millones dosis de AstraZeneca a través del programa Covax de las Naciones Unidas, un millón de vacunas chinas, 500.000 dosis de las compañías Pfizer/ BioNTech y 10.000 dosis de Sputnik V.

A corto plazo Albania quiere vacunar a medio millón de ciudadanos en los próximos dos meses para permitir la apertura turística en verano, para lo que no prevé pedir certificados de vacunación, mientras el objetivo es haber vacunado a toda la población antes de la primavera de 2022.

Por Mimoza Dhima