ACTUALIZA 1-Gales gana 1-0 a México en partido amistoso

27 mar (Reuters) - La selección de fútbol de Gales ganó el sábado 1-0 como local a México en partido amistoso que sirvió a ambos representativos como preparación para sus respectivas eliminatorias hacia el Mundial de Qatar.

El gol del triunfo para Gales lo anotó Kiefer Moore a los 10 minutos del partido disputado en el estadio de la Ciudad de Cardiff cuando definió con el talón en el área chica tras controlar un centro de Jonny Williams.

México estuvo cerca de empatar a los 55 minutos, pero el portero Wayne Hennessey lo evitó al desviar con el pie un disparo de Hirving Lozano.

"Me voy disconforme, jugamos un partido forcejeado y de roce ríspido, y no con un juego rápido y de precisión que es lo que necesitábamos para superar a la defensa rival. Si bien nos faltó un poco más de claridad, velocidad y precisión para hacer circular la pelota, no fuimos avasallados por el rival en ningún momento", dijo el director técnico de México, el argentino Gerardo Martino.

"El aprendizaje es la paciencia que hay que tener para jugar con rivales que proponen este tipo de situaciones, la mayoría de los equipos esperan en posición defensiva y salen rápido al espacio. No pudimos resolver esa cantidad de gente que había de mitad de cancha hacia atrás, era un partido para jugarlo con otra velocidad y precisión, pero es difícil tener muchas situaciones de gol en un partido como este", agregó.

El próximo compromiso de México será el martes cuando enfrente a Costa Rica en Austria como parte de su preparación para las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial y la Copa Oro.

México iniciará su camino rumbo al Mundial de Qatar en septiembre enfrentando a Jamaica en la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf.

"Entendemos que no es bueno perder, pero también es cierto que es bueno encontrarnos con estas formas de jugar del rival, en este sentido sí debo de decir que es mucho más productivo poder corregir sobre la derrota en un partido amistoso para evitar que esto ocurra en un momento culminante de una competencia", apuntó Martino.

Gales recibirá el martes a República Checa por la eliminatoria europea. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)