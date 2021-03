0-6. R.Dominicana golea a Anguila para ponerse líder del Grupo D

En la imagen, el futbolista Luis Espinal, de República Dominicana. EFE/Orlando Barría/Archivo

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- República Dominicana goleó por 0-6 a Anguila este sábado para firmar su segunda victoria en las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, que le permite situarse como líder del Grupo D.

Dorny Romero y Nowend Lorenzo, juvenil del Osasuna español, con dos goles cada uno, guiaron el fácil triunfo de los dominicanos ante un equipo de Anguila que no fue capaz de causar problemas a sus rivales en ningún momento del partido.

La selección dominicana, a pesar de haber introducido nueve cambios en su once titular, hoy sí tuvo la contundencia que le faltó en su debut en las eliminatorias, cuando se impuso a Dominica por un ajustado 1-0.

Las rotaciones obligadas por las medidas sanitarias impuestas por Estados Unidos no supusieron un inconveniente debido a las facilidades que ofreció Anguila, penúltima selección de la clasificación mundial.

Dorny Romero fue uno de los refuerzos del equipo, después de haber disputado el Preolímpico de México, y su participación fue determinante con dos goles y una asistencia.

La cuenta goleadora la abrió precisamente Romero de penalti en el minuto 21, dando paso a cinco minutos de juego avasallador de los dominicanos, en los que anotaron tres goles seguidos.

El segundo llegó en un tiro de Nowend Lorenzo, tras buen pase de Luis Ramírez desde la banda izquierda; y el tercero fue obra de Romero, en un remate en el área tras un saque de esquina.

La temprana goleada le permitió a los dominicanos levantar algo el pie del acelerador hasta el descanso, para volver en la segunda parte con ímpetu renovado para redondearla.

En la segunda parte, la superioridad dominicana fue creciente conforme pasaba el tiempo, ante un equipo de Anguila cada vez más cansado y alicaído.

Nowend Lorenzo marcó el cuarto en la primera jugada de la segunda parte, Domingo Peralta hizo el quinto tras un centro de Romero y Luis Espinal redondeó el marcador en un remate de cabeza.

República Dominicana lidera en solitario el Grupo D con seis puntos, a la espera del partido de este domingo entre Panamá y Dominica.

- Ficha técnica:

0. Anguila: Kareem Burris; Luke Paris, Tafari Smith, Javille Brooks, Bakari Battice (m.46, Noah Bradshaw); Kian Duncan, Tyrique Lake (m.39, Cyrus Sylan-Vanterpool) Jonathan Guishard, Germain Hughes, Aedon Scipio; y Calvin Morgan.

6. República Dominicana: Rafael Díaz; Ernesto Trinidad, Gabriel Núñez, Hansley Martínez; Domingo Peralta (m.66, Luis Espinal), Carlos Heredia (m.50, Jean Carlos López), Rafael Flores (m.70, Carlos Ventura), Luis Ismael Díaz; Dorny Romero (m.70, Richard Dabas), Ronaldo Vásquez y Nowend Lorenzo.

Goles: 0-1, m.21: Dorny Romero, de penalti. 0-2, m.23: Nowend Lorenzo. 0-3, m.26: Dorny Romero. 0-4, m.46: Nowend Lorenzo. 0-5, m.65: Domingo Peralta. 0-6, m.74: Luis Espinal.

Árbitro: R.Vázquez (EE.UU.) amonestó a Brooks (m.57).

Incidencias: partido del Grupo D de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 disputado en el estadio del Inter de Miami FC en Fort Lauderdale (EE.UU.) a puerta cerrada.