0-3. Suecia refuerza su liderato con una plácida victoria en Pristina

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Suecia afianzó este domingo su liderato en el grupo B, con pleno de puntos y dos sobre España, con un cómodo triunfo en Pristina frente a Kosovo en el segundo partido en el regreso de Ibrahimovic, que no marcó pero dio de nuevo un gol.

El delantero del Milan, que ha vuelto a la selección a sus 39 años después de retirase hace cinco, volvió a firmar una buena actuación, ejerciendo de boya cuando hay que jugar en largo y participando en el juego combinativo otras veces, más como asistente que como rematador.

"Janne" Andersson casi calcó el once que hace tres días ganó con ciertos apuros a Georgia, salvo el cambio esperado de Fosberg por Kulusevski, manteniendo a Nordfeldt en la portería por problemas físicos de Olsen y con la misma pareja de mediocentros por la lesión de Ekdal, que apuntaba a titular.

Kosovo salió motivada. Demasiado. En doce minutos llevaba tres tarjetas, y Muriqi pudo haber sido expulsado por un codazo a Helander, al que le abrió una brecha, en una acción que olía a venganza por un lance similar anterior, aunque sin falta del central sueco.

Esa excesiva dureza y una tendencia al teatro, exagerando los contactos, afeó un poco una primera parte meritoria de los locales, que con un estilo directo provocaron algunos problemas a Suecia, aunque también cometieron muchos errores en el pase en la salida.

Como contra Georgia, Ibrahimovic volvió a ejercer de asistente. Esta vez se sacó un pase de taco con aire de kárate para salvar la salida de Ujkani y dejó solo dentro del área al lateral Augustinsson, que fusiló a dos defensores bajo el arco vacío.

Isak pudo hacer el segundo, pero falló un mano a mano. Muriqi, en el otro lado, mandó a las nubes una buena dejada de Rashica. Más tarde, envió fuera un cabezazo de complicada ejecución.

El delantero de la Real Sociedad, siempre solícito también para ayudar atrás, aumentó el marcador en una jugada embarullada en el área kosovar. Recogió el rebote a su primer tiro, se perfiló con la zurda y, algo esquinado, se sacó un disparo duro que se coló entre las piernas de Ujkani.

Celina, poco antes del descanso, casi le dio esperanzas a Kosovo con una vaselina bien intencionada que se marchó alta por poco, tras un mal despeje de Lindelöf.

Kosovo siguió voluntariosa en la segunda parte, pero sin apenas crear peligro. Suecia, en cambio, pudo hacer varios goles, como en una gran jugada de Isak, con remate posterior de Fosberg, que tuvo el tanto en un par de ocasiones más.

Larssón, al transformar un claro penalti por mano de Hadergjonaj, cerró la goleada que mantiene en el primer puesto a Suecia. Su próximo partido en el grupo ya no será hasta septiembre, en Estocolmo, contra España.

Ficha técnica:

0 - Kosovo: Ujkani; Hadergjonaj, Vojvoda, Aliti, Kololli; Halimi (Voca, m.75), Kryeziu; Rashica (Kastrati, m.71), Celina, Zeneli (Berisha, m.73); Muriqi.

3 - Suecia: Nordfeldt; Lustig, Lindelöf, Helander, Augustinsson (Bengtsson, m.82); Claesson (Kulusevski, m.83), Larsson, Olsson (Svanberg, m.90), Fosberg; Isak (Quaison, m.68), Ibrahimovic (Berg, m.67).

Gol: 0-1, m.12: Augustinsson; 0-2, m.35: Isak; 0-3, m.70: Larsson.

Árbitro: Tamás Bognár (Hungría). Sacó tarjeta amarilla, por Kosovo, a Muriqi (m.6), Kryeziu (m.9), Hadergjonaj (m.12), Halimi (m,71); por Suecia, a Isak (m.27). Expulsó por doble amarilla a Berisha (m.88, 90).

Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo B de clasificación para Catar 2022, disputado en el Fadil Vokrri de Pristina.