Victoria de Denver Nuggets ante New Orleans Pelicans por 108-113

Denver Nuggets logró ganar como visitante a New Orleans Pelicans por 108-113 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New Orleans Pelicans ganaron en casa contra Los Angeles Lakers por 128-111. Por su parte, los de Denver Nuggets perdieron a domicilio con Toronto Raptors por 135-111. Denver Nuggets, con este resultado, se queda con una de las plazas de acceso a los Play-off con 27 partidos ganados de 45 jugados, mientras que New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los Play-off con 19 partidos ganados de 44 disputados.

El primer cuarto estuvo dominado por los jugadores de New Orleans Pelicans, alcanzaron una diferencia de 10 puntos (22-12) hasta finalizar con un resultado de 33-26. Tras esto, en el segundo cuarto los locales se distanciaron en el marcador y acrecentaron la diferencia hasta un máximo de 14 puntos (40-26) durante el cuarto, el cual concluyó con un resultado parcial de 30-28. Tras esto, los equipos acumularon un total de 63-54 puntos antes del descanso.

El tercer cuarto tuvo varios movimientos en el marcador, el cual terminó con un resultado parcial de 23-31 (y un 86-85 total). Finalmente, el último cuarto también tuvo alternancias en el marcador y el cuarto acabó con un resultado parcial de 22-28. Tras todo esto, el choque finalizó con un resultado de 108-113 a favor de Denver Nuggets.

Durante el partido, Denver Nuggets consiguió el triunfo gracias a los 37 puntos, nueve asistencias y seis rebotes de Nikola Jokic y los 23 puntos, 11 asistencias y tres rebotes de Jamal Murray. Los 39 puntos, cinco asistencias y 10 rebotes de Zion Williamson y los 16 puntos, nueve asistencias y cuatro rebotes de Eric Bledsoe no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

En la próxima jornada de la NBA, New Orleans Pelicans se enfrentará a Dallas Mavericks en el Smoothie King Center. Por su parte, Denver Nuggets buscará la victoria contra Atlanta Hawks en el Ball Arena.