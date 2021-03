Veronica Blume nos presenta su último trabajo

25/03/2021 VERONICA BLUME EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Veronica Blume vuelve y lo hace con un libro que nos ha dejado fascinados, que consideramos de lo más necesario para encauzar nuestra vida, localizar nuestro destino y estar en paz con nuestro interior. La que fuera modelo ha hecho un camino hacia su ser y ha relatado en este libro 'Ser. El camino de vuelta a ti' un ejercicio para compartir con todos los lectores que les permitirá abrir una puerta para diseñar su propia práctica espiritual.



Cuando hablamos con la escritora sobre cuál es su objetivo principal a la hora de escribir este fantástico libro: "No pretendo más que compartir, cuando compartimos desde un lugar de verdad, esa verdad no es nuestra, resuena en otros, no somos los únicos que funcionamos de una manera. Mi intención es conseguir que más gente se animase a cuidarse a través del camino del yoga, inspirar a ser más protagonistas de nuestra propia vida".



Y es que Veronica ha hecho un viaje a su interior con estas prácticas espirituales, que son tan necesarias para todos los seres humanos, que ha decidido plasmarlas en este libro para encontrar nuestro entendimiento profundo. Además, ella misma confiesa que como todo camino ha tenido momentos buenos y malos: "En cualquier viaje hay paisajes hermosos y hay lugares de más oscuridad, el ser humano aprende en momentos de incomodidad, aprendemos a definir nuestros límites y prioridades, cualquier dificultad en ese camino tiene un sentido perfecto".



Veronica Blume define el yoga en estas páginas como un vehículo hacia la conciencia, algo que muchos critican y menosprecian en redes sociales porque solamente se quedan en la espuma del mar... La escritora nos ha asegurado que a esa gente que piensa que el yoga solamente son posturas: "Les dirían que lo probaran, el yoga es mucho más que una práctica física, no se tarta solo de hacer posturas dificilísimas. Animo a la gente a ir y probarlo".



De esta manera, este libro de Veronica Blume está inspirado en los chakras y define ese viaje por la vida, con sus diferentes etapas de evolución, a lo largo de siete capítulos en los que veremos un recorrido personal a través del Ser que cada uno diseña, vive y comparte, pero también el de su propia escritora.