Venezuela aborda con la OMS el suministro de vacunas anticovid a través de Covax

Detalle de la aplicación de una vacuna contra la covid-19 en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 27 mar (EFE).- Venezuela dijo este sábado que abordó con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el suministro de vacunas anticovid a través del mecanismo Covax, aunque no ofreció detalles de la reunión que sostuvieron las autoridades con el director general de este ente, Tedros Adhanom.

"(Sostuvimos) un contacto con el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom (...) justamente para abordar el tema de suministro de vacunas para Venezuela en el marco del mecanismo Covax", dijo en declaraciones que transmitió la televisión pública VTV la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La funcionaria señaló, sin ofrecer mayores detalles de la reunión, que se revisaron los aspectos ligados a un eventual suministro de vacunas contra la covid-19, lo que incluyó información sobre "las vacunas disponibles (y) los tiempos a abordar" en el marco del mecanismo Covax.

"Queremos agradecerle (a Tedros Adhanom) porque sabemos que este humilde hombre al frente de esta organización mundial está dando una gran batalla por la humanidad entera, por los pueblos del mundo", añadió Rodríguez.

Este anuncio surge la misma semana en que el Gobierno de Venezuela reiteró que no aprobará el uso de la vacuna AstraZeneca contra la covid-19, una decisión que remarcó luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunciara que las primeras dosis previstas para el país a través del mecanismo Covax serían de esta farmacéutica.

Rodríguez no dijo este sábado cuáles vacunas aspira recibir Venezuela a través del Covax pero sí que la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, participó en la reunión telemática junto a Tedros Adhanom.

Esta semana, el gremio sanitario y la oposición de Venezuela pidieron al Gobierno de Nicolás Maduro que levante el veto a la vacuna de AstraZeneca, en vista del respaldo científico con que cuenta el antídoto.

Pero el propio Maduro respondió que no permitirá el ingreso a Venezuela de ninguna vacuna "que no haya sido autorizada" por los institutos científicos del país, al tiempo que adelantó que prevé la inmunización masiva contra la covid-19 con dos de las vacunas cubanas en pruebas, la Soberana 02 y la Abdala.

Ese último anuncio supuso un retraso de más de 60 días para la fecha de inicio de la vacunación masiva en Venezuela, que Maduro había estimado, inicialmente, arrancaría en abril.