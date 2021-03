Tania Llasera presenta 'La vida a mordiscos'

01/04/2019 Tania LLasera confiesa que parte de su encía es de un muerto EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO EUROPA PRESS



MADRID, 27 (CHANCE)



En la cocina, como en la vida, Tania Llasera tiene una forma de hacer las cosas: a su manera. Y esa es la receta que nos invita a seguir a través de la lectura de su libro 'La vida a mordiscos'. Un libro con el que la presentadora defiende ser nosotros mismos y valorar las cosas pequeñas que al final es lo que nos hacen grandes.



Un libro para conocer los momentos clave de Tania Llasera a través de recetas: su infancia y orígenes, su viaje al éxito, la presión de la imagen en televisión, su ruptura con los estereotipos, qué significa la maternidad para ella y muchas otras historias para acercarnos al lado más íntimo de la presentadora. Un libro con sus recetas caseras para hacer con y para los más peques, sin normas ni reglas, con trucos para educar y crecer juntos.



Tania mostró al mundo hace unos años que el único estereotipo que seguiría es el suyo propio, y su actitud supuso un paso adelante cuando demostró al mundo de la televisión que no hace falta usar una talla de ropa para ser una profesional del medio: "Me hice famosa hace ya tres tallas, dos hijos, veinte kilos y una década. Con cada gramo me he convertido en una abanderada del amor propio, porque me veo mejor ahora que cuando mi masa era menor. Básicamente, llegó el momento en que le dije al mundo: *es*toy gorda, ¿qué pasa?*. Pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Y a día de hoy, 16 de diciembre de 2020, también he perdido peso y también pregunto lo mismo: ¿y qué pasa?, ¿a quién le importa? Decidí tomarme en se*rio un cambio de hábito durante el confinamiento por coronavirus y me sienta bien".



Además de conocer diferentes pasajes de su vida y de darnos las mejores recetas que cocina en familia, el libro incluye ilustraciones realizadas por la propia Tania, así como fotografías de su álbum familiar desde su infancia hasta el momento actual.