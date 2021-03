Sara Carbonero guarda silencio ante las declaraciones de Ruth, exnovia de Iker Casillas

23/03/2021 SARA CARBONERO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 27 (CHANCE)



El documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha dado mucho de qué hablar esta semana y son muchos los rostros conocidos que han mostrado su opinión a través de redes sociales. La verdad de Rocío Carrasco ha paralizado a todo un país y es justo preguntar por él a muchos personaje públicos, entre ellos a Sara Carbonero.



La periodista, que no vive su mejor momento ya que hace tan solo dos semanas hizo pública su separación con Iker Casillas a través de un comunicado por redes sociales, no ha querido decir absolutamente nada acerca de las declaraciones de Ruth, la exnovia de Iker Casillas que se sentó el fin de semana pasado en 'Sábado Deluxe'.



Además, cuando le hemos preguntado por el documental y el testimonio tan desgarrador de Rocío Carrasco en televisión nos ha contestado con un "Hasta luego, adiós". De esta manera, Sara Carbonero no ha querido posicionarse en el debate social que hay en estos momentos por la historia que ha contado la hija de Rocío Jurado.