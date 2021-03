Rahm y García llegan al fin de semana; eliminados Ancer y Niemann

En la imagen, el tenista español Jon Rahm. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Austin (Texas, EE.UU.), 26 mar (EFE).- Los españoles Jon Rahm y Sergio García siguieron imparables en la tercera ronda y playoffs del torneo Dell Technologies Match Play, del PGA Tour, dentro de la modalidad de grupo, al conseguir su pase a la competición de eliminación directa del fin de semana.

El mexicano Abraham Ancer, que perdió en la tercera ronda, pero clasificó a los playoffs, no pudo superarlos y quedó eliminado, al igual que le sucedió al joven chileno Joaquín Niemann.

Rahm estuvo de nuevo dominante con sus golpes y después de empatar el partido de la tercera ronda con el estadounidense Ryan Palmer, que hizo un birdie en el hoyo 18 para entregar tarjeta de 5-5, en la muerte súbita del playoff ambos golfistas se volvieron a enfrentar dentro del Grupo 3 y el triunfo fue para el español, que se convirtió en el único top 20 que siguió en el torneo y estará en la etapa eliminatoria directa del fin de semana en el Austin Country Club.

Su compatriota García venció al veterano inglés Lee Westwood en el más largo de los ocho playoffs con un hierro 9 desde 161 yardas hasta un pin frontal en el cuarto hoyo par 3 que aterrizó justo más allá del pin y regresó al hueco.

Eso le dio una victoria sobre Westwood y lo envió a la etapa eliminatoria del fin de semana por tercera vez consecutiva.

García estaba asombrado por su golpe ganador, pero se apresuró a señalar que tuvo que hacer un par de más de tres metros y uno de dos y medio para el par en los dos hoyos anteriores solo para permanecer en el partido durante los playoffs.

"Los dos putts que hice ... enormes para seguir adelante", declaró García. "Y luego, obviamente, el tiro en el 4, es un gran tiro, pero luego tienes suerte de que, en primer lugar, no golpea la bandera, porque debe haber estado muy cerca de golpear la bandera, y luego vuelve a entrar. Obviamente, muy feliz por eso".

Westwood también estaba asombrado y en su cuenta de Twitter escribió que "Bueno, 28 años de gira y pensé que lo había visto todo. ¡No lo había visto!".

Igual de impresionante fue el impulso de Robert MacIntyre, el escocés de 24 años con mucho coraje y mucha lucha. Estaba 1 abajo contra el estadounidense Adam Long, quien estaba listo para avanzar con su compatriota Dustin Johnson en el grupo de delante a punto de perder ante Kevin Na.

Johnson se alejó de su putt de par de menos de dos metros (Na solo tenía al más de un metro para birdie) y su caddie, el hermano Austin, se acercó a unos pocos pies de la copa para ayudar a leer el putt. De la nada, una bola se disparó por el lado izquierdo de la orilla alrededor del green y rodó frente a los pies del caddie.

Johnson tuvo que marcar la bola de MacIntyre para poder patear. MacIntyre no se dio cuenta de lo que sucedió, excepto que sabía que acertó el tiro de su vida.

"Probablemente uno de los mejores y más afortunados tiros de golf que haya hecho en mi vida", dijo MacIntyre. "Tienes que seguir luchando hasta el final, y eso demuestra que cualquier cosa puede suceder en este juego".

Fue lo que hizo Ancer en su duelo de playoffs con el veterano estadounidense Kevin Streelman, de 42 años, que en el par 4 del hoyo 1 logró un birdie para superar y el eliminar al golfista mexicano.

Tampoco pudo Niemann estar en el fin de semana del torneo que reparte 10,5 millones de dólares, después de perder ante el también estadounidense Bubba Watson, en segundo hoyo del playoff, un par 4, en el que el golfista chileno cometió un bogey.

En la tercera ronda del torneo, que se jugó por la mañana, el colombiano Sebastián Muñoz perdía ante el irlandés Shane Lowry 4-7 hasta el hoyo 16 (3 arriba) por lo que no fue necesario que se jugase los dos últimos del recorrido.