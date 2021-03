Rahm y García, eliminados en los cuartos de final

En la imagen, el golfista español Jon Rahm. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Austin (Texas, EE.UU.), 27 mar (EFE).- Los golfistas españoles Jon Rahm, tercero del mundo, y Sergio García (39) quedaron eliminados este sábado del torneo Dell Technologies Match Play, del PGA Tour, dentro de la modalidad de grupo, al no poder superar los cuartos de final.

Rahm, tercero en la clasificación mundial, que había ganado con facilidad en los octavos de final al surafricano Erik van Rooyen, en los cuartos no pudo con el estadounidense Scottie Scheffler, que se impuso por 6-3 (3 arriba) hasta el hoyo 17 cuando hizo su último birdie, el quinto del partido.

El golfista español que siempre estuvo abajo en el marcador se metió en el partido al llegar al par 4 del hoyo 15 con un birdie, el tercero del recorrido, pero Scheffler, trigésimo en la clasificación mundial, aguantó bien la presión y sentenció en el hoyo 17.

García, que también ganó fácil al canadiense Mackenzie Hughes en los octavos de final, en cuartos no pudo con el francés Víctor Pérez, que se impuso 6-2 (4 arriba) hasta el hoyo 15 después de haber conseguido cuatro birdies y un bogey por 2 y 5, respectivamente, del golfista español.

Rahm, el único golfista entre los Top 20 que llegó a la competición del fin de semana, comenzó brillante la jornada de octavos de final con un triunfo cómodo frente al surafricano Erik van Rooyen, 62 del mundo, al que ganó 6-3 (3 arriba) hasta el hoyo 16 después de haber hecho un eagle en el par 4 del 13.

Por su parte, García ante Hughes dominó con un marcador final de 6-4 (2 arriba) al concluir el hoyo 17, sin que hubiese necesidad de disputar el último del campo Austin Country Club, la capital del estado de Texas, donde el golfista español tiene su residencia actual.

Junto a Pérez y Scheffler los otros dos semifinalistas serán también estadounidenses con Billy Horschel, que se impuso en el desempate de muerte súbita al inglés Tommy Fleetwood (1 arriba); y Matt Kuchar que eliminó a su compatriota Brian Harman (2 arriba).

Pérez, trigésimo primero en la clasificación mundial jugará la semifinal frente a Horschel (32) mientras que Kuchar (52) lo hará ante Scheffer (30).