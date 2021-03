Piden verdad y justicia para periodistas ecuatorianos asesinados en Colombia

Galo Ortega, padre de uno de los asesinados, participa de una protesta, hoy viernes, frente a la casa presidencial, al cumplirse tres años del secuestro de su hijo en la zona fronteriza a manos de un grupo ilegal armado colombiano. EFE/José Jácome

Quito, 26 mar (EFE).- Familiares de los tres periodistas secuestrados y posteriormente asesinados en 2018 cuando cumplían sus labores informativas en una zona fronteriza con Colombia, realizaron este viernes un plantón en las afueras del palacio de Gobierno en Quito para reclamar "verdad y justicia".

Así lo comentó a Efe Galo Ortega, padre de uno de los asesinados, y que hoy participó en la medida de protesta frente a la casa presidencial al cumplirse tres años del secuestro en la zona fronteriza de Mataje a manos de un grupo ilegal armado colombiano.

Con pancartas y gritos, familiares y amigos del equipo de prensa del diario El Comercio asesinado en Colombia, volvieron a criticar al Gobierno del presidente Lenín Moreno por la falta de transparencia y el supuesto ocultamiento de información relevante sobre el caso.

"La lucha no va a terminar, mientras Dios nos dé la salud estaremos al frente" para denunciar "a estas autoridades, a este Gobierno al que ahora lo califico de asesino, igual que los que conformaron el comité de crisis" que el Ejecutivo creó en su momento para esclarecer los hechos, remarcó Ortega.

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra formaron parte del equipo de prensa que fue secuestrado en la zona fronteriza con Colombia el 26 de marzo de 2018.

En abril de ese año, las autoridades confirmaron que los tres habían sido asesinados en territorio colombiano y luego sus cuerpos fueron encontrados y repatriados al país.

Pese a los incesantes esfuerzos por esclarecer la verdad, "no hemos tenido ninguna respuesta en estos tres años", añadió Ortega que volvió a exigir que se desclasificaran documentos reservados del Gobierno en el momento del secuestro de los periodistas.

Galo Ortega, indignado y con quebranto en su voz, dijo que los responsables locales de la inseguridad de los periodistas, que derivó en su secuestro y asesinato, "se taparon y se lavaron las manos".

"Entre ellos (autoridades) se tapan porque tiene culpabilidad", pero los familiares "tenemos la esperanza que algún día habrá justicia", insistió.

Ortega señaló que en el futuro se preparan otras actividades para mantener vivo el recuerdo de los tres integrantes del grupo de prensa y señaló que el próximo domingo se efectuará un recorrido en bicicleta por varias calles de Quito para resonar "la lucha por la verdad y la justicia".

"Es un ciclo-paseo simbólico, porque yo me dediqué al deporte luego que mi hijo se fue y ese esfuerzo (del domingo) es para demostrar a nuestros tres héroes" que los familiares siguen en esta lucha en su memoria, agregó y se le volvió a quebrar la voz.

Luego tomó aire y contó que para el 24 de abril también prepara otro ciclo-paseo hasta la ciudad de Cayambe, a unos 80 kilómetros al norte de Quito, "para demostrar al mundo entero que estamos fuertes ante esta tragedia, que seguimos fuertes".