Perú vacunó a medio millón de habitantes y espera dosis de Pfizer en abril

Una persona del servicio sanitario se asoma dentro del Centro de Estudios Clínicos de la Universidad Cayetano Heredia en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 26 mar (EFE).- Perú ha vacunado a más de 536.000 habitantes, entre los cuales están todos los miembros de la Fuerza Aérea, y espera recibir 200.000 dosis semanales de Pfizer en abril para seguir la inmunización contra la covid-19 en el país.

En rueda de prensa, el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, informó que, hasta la fecha, "hay más de 536.000 personas vacunadas en el país", inicialmente con el lote de un millón de dosis de Sinopharm.

Quijandría indicó que "el factor limitante" para avanzar en esta campaña "es la llegada de las vacunas al país" y recordó que se espera el arribo de 200.000 vacunas semanales de Pfizer en abril y de 275.000 dosis de AstraZeneca en el mismo mes.

BOMBEROS EN LISTA DE ESPERA

Tras la queja del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de que aún no han sido programados para su inmunización, el ministro informó que "los bomberos están incluidos en el primer grupo de vacunación, pero está sujeto a la llegada de las vacunas".

Hasta el momento, el ministerio de Salud ha programado la inmunización del personal sanitario, de adultos mayores de 80 años, y las fuerzas armadas y policiales.

El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, informó que se ha vacunado a 75.913 miembros de las fuerzas armadas, entre los cuales están todos los integrantes de la Fuerza Aérea, y a 60.000 agentes de la Policía Nacional.

TRÁMITES DEMORAN VACUNAS DE SINOPHARM

Horas antes, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que el lote de vacunas de AstraZeneca está confirmado para abril, pero que otro lote de dos millones de dosis de Sinopharm aún no tiene fecha programada de arribo.

"Como ahora estaríamos adquiriendo un lote superior, de (un total de) 37 millones de dosis, requerimos un documento un poco más fuerte que nos permita utilizar todas esas dosis a lo largo del año", explicó Bermúdez.

La primera ministra confió en que "en los próximos días podamos tener una confirmación porque estamos con los trámites bastante avanzados".

MILES DE MULTADOS Y FIESTEROS

De otro lado, el ministro Quijandría informó que se han colocado más de 156.000 multas en el país a personas que incumplen las normas sanitarias y al menos 10.582 personas han sido detenidas por asistir a fiestas sociales.

Quijandría señaló que la variante brasileña del covid-19 es "mucho más contagiosa" que el habitual covid que se conocía, pero que en Perú aún no se ha detectado que sea más letal.

"Se está contagiando de forma más rápida, pero esperamos que estos cuatro días de Semana Santa (en que habrá inmovilización) permitan reducir un poco la tasa de contagio", apuntó.

Perú tiene más de 1,5 millones de contagios confirmados y en las últimas semanas se ha detectado la variante brasileña en el 40 % de casos diagnosticados en Lima, la ciudad más poblada del país.