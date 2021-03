Panamá, dispuesto a mejorar su arranque ante una impredecible Dominica

Vista de un entrenamiento de la selección de fútbol de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- La selección de fútbol de Panamá volverá al terreno de juego del estadio Félix Sánchez en República Dominicana este domingo a medirse contra su similar de Dominica, en busca de borrar el mal sabor que le dejó su arranque en las eliminatorias de Concacaf hacia el Mundial de Catar 2022.

Los panameños sumaron los tres puntos ante Barbados, al derrotarlos 1-0 el pasado jueves como se tenía en el guión, pero la jugada del equipo del hispano-danés Thomas Christiansen no fue la esperada y esperan mejorarla.

Christiansen dejó claro en la conferencia después del partido que esa falta de gol del equipo en el duelo no le preocupa, más bien ponderó que los panameños "crean las ocasiones" y que sería un gran problema si no las hicieran.

Contra Dominica, el estratega panameño no piensa salir con un estilo diferente de juego a lo visto contra Barbados, aunque se deja abierta la posibilidad de ver un Panamá más ofensivo y con algunos cambios en el once ideal.

"Analizamos a los dos equipos a lo que nos enfrentaríamos, cómo iban a jugar o cómo van a jugar y en base de eso a trabajar. No va cambiar el planteamiento que tengo", indicó.

El partido contra Barbados, primero de Panamá en eliminatorias hacia el Mundial de Catar, según Christiansen le servirá, a pesar del poco tiempo de recuperación entre partidos, para "afinar detalles y movimientos" en la cancha para mejorarlos en el duelo de este domingo.

Panameños y dominicos se enfrentaron en la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2014, la roja centroamericana en ese entonces estaba bajo el mando de Julio César Dely Valdés.

En esa ocasión, los panameños se impusieron a Dominica, en duelo de ida y vuelta, por pizarras de 5-0 y 3-0.

Los dirigidos por Rajesh Latchoo intentarán complicar al elenco panameño, favorito en el papel por los jugadores que presenta, tal como lo hicieron con República Dominicana, en el arranque eliminatorio, cayendo por marcador de 1-0.

Latchoo precisó que su escuadra se preparó para competir con equipos profesionales y que su misión era hacerle incomodo el juego a sus rivales de turno y sacar un buen resultado, en este caso a los panameños, de los que destaca su técnica de juego y su velocidad.

"Nos encontramos como David en dos grandes partidos, pero con la esperanza de acabar con los equipos Goliat", puntualizó.

- Ficha técnica:

Dominica: Glenson Prince; Erskin Williams, Malcolm Joseph, Sidney Lockhart, Travist Joseph, Briel Thomas, Kelrick Walter, Fitz Joily, Chad Bertrand, Julian Wade; Javid George.

Entrenador: Rajesh Latchoo

Panamá: Orlando Mosquera, Eric Davis, Harold Cummings, Andrés Andrade, Michael Amir Murillo; Adalberto Carrasquilla, Abdiel Ayarza, José Luis Rodríguez, Edgar Yoel Bárcenas; José Fajardo y Gabriel Torres.

Entrenador: Thomas Christiansen

Árbitro: Marco Ortiz (México).

Estadio : Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana.