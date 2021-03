Otra Semana Santa sin procesiones ni turismo en España por culpa de la covid

Exposición "In domine dei" en Sevilla, organizada por la Fundación Cajasol y el Consejo de Hermandades de Sevilla. Esta es una de las muestras que se pueden visitar en las jornadas previas al Domingo de Ramos que, por segundo año consecutivo, dará comienzo a una Semana Santa sin procesiones debido a la pandemia del coronavirus. Este año, sin embargo, las iglesias permanecerán abiertas y se podrá asistir a los ritos religiosos manteniendo las distancias. EFE/Juan Lara

Madrid, 27 mar (EFE).- Por segundo año consecutivo, la Semana Santa se celebrará en España sin las conocidas y multitudinarias procesiones a causa de las restricciones sociosanitarias de la covid-19, aunque esta vez los templos estarán abiertos, con aforo y horario limitados, y los oficios podrán seguirse en internet y TV.

Hace un año, cuando estalló la pandemia, las iglesias permanecían cerradas en pleno confinamiento domiciliario de toda la población, con prohibición absoluta de cualquier desplazamiento de ocio.

En circunstancias normales, son días de gran movimiento de población para descansar y participar en las celebraciones religiosas.

Pero prácticamente todas las regiones españolas se mantienen cerradas hasta el 9 de abril próximo, con la vigilancia de decenas de miles de agentes para evitar una nueva ola de contagios, ya que la incidencia de casos repunta desde hace unos días. Este viernes se notificaron otros 590 fallecidos y 7.587 nuevos contagios.

Esto supone, al mismo tiempo, pérdidas millonarias para el ya malparado sector turístico español por falta de clientela.

IGLESIAS ABIERTAS, PERO SEMIVACÍAS

En Andalucía (sur), la Semana Santa se vive, sobre todo, en la calle, con miles de creyentes y curiosos un año cualquier en las numerosas procesiones cargadas de emoción.

Pero esta vez tampoco será posible. No obstante, las iglesias estarán abiertas y los fieles podrán asistir, con limitaciones, a los ritos religiosos y visitar las exposiciones de imágenes de Cristo y la Virgen, muchas de gran valor artístico, organizadas por las cofradías.

El año pasado, las calles estaban desiertas y los templos cerrados a cal y canto; en éste, la gente puede salir a pasear y tomar en bares y terrazas con medidas de precaución.

La Semana Santa es, sobre todo la semana grande de Sevilla, la capital de Andalucía. Y una de sus exposiciones, 'In Nomine Dei', reúne algunos de los mayores tesoros artísticos religiosos de las hermandades de penitencia.

Son 250 piezas entre ricos mantos bordados en oro, coronas de oro y piedras preciosas de las vírgenes más emblemáticas, como la Esperanza de Triana o la Amargura; cruces, e incluso el paso de palio completo de la Virgen del Patrocinio, de la hermandad de El Cachorro.

Las celebraciones litúrgicas podrán seguirse en todas las provincias andaluzas retransmitidas por las televisiones diocesanas en internet. En todas se seguirá las medidas de prevención, con aforo limitado.

En la región Castilla y León (centro norte), también afamada por la calidad artística de los pasos religiosos y la sobriedad de sus procesiones, las cofradías y hermandades se resignan sin procesiones, pero aliviadas en parte con el auxilio de los medios telemáticos y la apertura de los templos con aforos limitados.

Las redes sociales, canales, portales y páginas web se convierten en 'púlpitos virtuales' para multiplicar los numerosos actos penitenciales y de culto convocados en el interior de las iglesias, donde también se exhiben las imágenes.

Aun así, están previstos algunos actos al aire libre, con cumplimiento de las normas sanitarias, aunque desaconsejados por las autoridades sanitarias regionales.

En Valladolid, los nazarenos han convocado un via crucis el Jueves Santo. Y el Cristo de las Injurias saldrá al atrio de la catedral de Zamora el Miércoles Santo para que sea venerado.