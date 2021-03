Otra mujer acusa a Weinstein por un intento de violación en 2012

En la imagen, el productor estadounidense Harvey Weinstein. EFE/Jason Szenes/Archivo

Nueva York, 27 mar (EFE).- Otra mujer ha acusado al productor Harvey Weinstein, que actualmente cumple condena de 23 años de cárcel por abuso sexual y violación, de haber intentado violarla hace casi diez años, según desveló este sábado el diario New York Post.

La mujer, Hayley Gripp, presentó el viernes una demanda al respecto en un tribunal de Los Ángeles (California, EE.UU.), donde tuvo lugar el supuesto episodio en 2012.

Gripp, que entonces tenía 19 años y daba sus primeros pasos como actriz, se encontraba en el lobby de un hotel esperando para una audición cuando, según señalan los documentos, una colaboradora de Weinstein comenzó a hablar con ella.

Tras invitarla a un desayuno con personas de la industria cinematográfica, la mujer propuso a Gripp conocer a un “gran productor”, a lo que ella accedió.

Según explica la demanda, la mujer le dio al llegar a la habitación donde estaba Weinstein una copa de vino y Gripp sufrió una pequeña pérdida del conocimiento tras beber aproximadamente la mitad, de la que despertó con el conocido productor encima de ella sobre una mesa, semidesnudo y tocando sus genitales.

El relato señala que la joven se rompió una uña postiza contra la mesa y con ella arañó el escroto de Weinstein, que comenzó a sangrar obligándole a retirarse, lo que ella aprovechó para huir.

El abogado de Gripp, Eric Lerner, dijo al New York Post que tras el incidente la joven fue diagnosticada con un desorden postraumático y que durante años no supo quién era su supuesto agresor, hasta que lo reconoció en 2017 tras verlo en televisión.

“Harvey Weinstein, junto a quienes le ayudaron a perpetrar estos crímenes de abuso sexual e intento de violación contra la señora Gripp, deben rendir cuentas por arruinar su vida”, señaló Lerner.

Weinstein fue condenado en 2020 a 23 años de prisión en Nueva York por violación y agresión sexual a dos mujeres, pero se enfrenta aún a otras acusaciones, entre ellas varias en Los Ángeles.

Sus abusos, que salieron a la luz en medios de comunicación gracias a los testimonios de decenas de víctimas, dieron pie en buena medida al movimiento #MeToo.