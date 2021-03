Muñoz Molina: "El invierno en Lisboa en ruso es una bella sorpresa"

MEX642. GUADALAJARA (MÉXICO), 04/12/2019.- El escritor español Antonio Muñoz Molina posa el martes 3 de diciembre durante una entrevista con Efe en el marco de la 33 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en Jalisco (México). Antonio Muñoz Molina quiso explorar en su nueva novela el inevitable paso del tiempo y el mundo de los recuerdos, por lo que en "Tus pasos en la escalera" no podía faltar una de las experiencias que más le cambiaron la vida: presenciar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. EFE/Francisco Guasco

Moscú, 27 mar (EFE).- El escritor español Antonio Muñoz Molina afirmó hoy que es una "bella sorpresa" la edición en ruso de su novela "El Invierno en Lisboa", presentada este sábado en Moscú en la feria internacional de literatura Non-fictioNº 22.

La novela, publicada por la casa editorial Polyandra, es la segunda obra del literato ubetense traducida a la lengua de Pushkin, ya en que 2006 salió a la luz en ruso "El jinete polaco".

"Es una bella sorpresa, pues cuando uno escribe un libro, al menos en mi caso, uno trata de olvidarlo inmediatamente. Cuando el libro está escrito ya no tiene nada que ver con uno", dijo Muñoz Molina, que asistió por videoconferencia a la presentación.

El escritor, que habló en inglés, indicó que en el caso "El invierno en Lisboa", fue escrito hace casi 35 años, pero que incluso así lo lleva "muy cerca del corazón".

"Fue mi segunda novela y me hizo un nombre en España y también en Europa... Me permitió cumplir mi sueño de convertirme en un escritor de tiempo completo", añadió

Muñoz Molina tuvo palabras de gratitud para Alexandra Gorbova, la traductora que hizo posible la edición rusa de "El invierno en Lisboa" y recalcó que los traductores son los "más atentos y devotos lectores".

"Hace mucho tiempo que traduje por iniciativa propia esta novela. La compré de casualidad hace unos quince años en España y me enamoré del texto. Es un texto muy interesante y musical, y quise construir en ruso la música de su lenguaje", dijo a Efe Gorbova.

La Non-ficcioNº 22, que comenzó el pasado día 24 y concluirá mañana domingo, inicialmente estaba programada para diciembre de 2020, pero que tuvo que ser aplazada por la pandemia del coronavirus.

En la feria, una de la prestigiosas del país, participan más 280 editoriales, en esta ocasión casi en su totalidad rusas debido a las restricciones sanitarias para contener la propagación de la covid-19.