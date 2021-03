Ministra de Salud egipcia rebaja las víctimas mortales en el choque de trenes

Decenas de personas en un vagón de tren descarriado tras un accidente, ayer en el distrito de Tahta (Egipto). EFE/ Stringer

El Cairo, 27 mar (EFE).- La ministra de Salud egipcia, Hala Sayed, ofreció hoy sábado un nuevo cómputo de víctimas del choque de trenes que se produjo ayer en la provincia de Sohag (sur) e informó de que sólo se han encontrado 19 cuerpos enteros, a pesar de que ayer anunciara la muerte de 32 personas.

En una rueda de prensa en El Cairo, la ministra explicó que después de que haber visitado todos los hospitales a los que fueron trasladas las víctimas, junto a un equipo de la Fiscalía General y las autoridades locales, se han contabilizado 185 heridos.

Todavía no hay una cifra definitiva de fallecidos, pero se han encontrado 19 cuerpos íntegros aparte de restos de otras víctimas, que no han podido ser contabilizadas.

Agregó que algunas personas estaban en coma tras sufrir contusiones en la cabeza y en un primer momento se dieron por muertas.

El Ministerio de Salud anunció el viernes la muerte de 32 personas, poco después de que los trenes chocaran en la localidad de Tahta y se produjeran escenas de caos, cuando los pasajeros trataban de salir de los vagones y vecinos de la zona acudieron en su ayuda.

Zayed se desplazó ese día a Sohag para "hacer seguimiento del estado de salud de los heridos" y regresó esta madrugada a la capital, al igual que otros representantes del Ejecutivo y el fiscal general egipcio.

Por su parte, el ministro de Transporte egipcio, Kamel al Wazir, defendió este sábado la inversión en la red ferroviaria y detalló que se han destinado 225.000 millones de libras (unos 14 millones de dólares) para desarrollar las vías de 10.000 kilómetros.

Al Wazir ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas del siniestro en su primera comparecencia pública.

El ministro no ofreció explicaciones sobre lo ocurrido aunque ayer la Autoridad de Ferrocarriles responsabilizó a "desconocidos" que activaron el freno de emergencia del tren 157 Luxor-Alejandría, contra el que chocó el tren 2011 Asuán-El Cairo haciendo volcar dos de los vagones.

En Egipto son frecuentes los accidentes ferroviarios debido al mal estado de la red y a pesar de que las autoridades han prometido en repetidas ocasiones renovar las infraestructuras e invertir más en seguridad de las vías y su correcta señalización. EFE

