Más de un centenar de detenidos en Bielorrusia en jornada de protesta

EFE/EPA/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN /Archivo

Moscú, 27 mar (EFE).- Más de un centenar personas fueron detenidas hoy por la policía en Bielorrusia, donde la oposición llamó por las redes sociales a manifestarse contra el presidente de ese país, Alexandr Lukashenko.

"La última información que tengo -es información para las 16.00 horas (13.00 GMT)- indica que más de cien personas han sido conducidas a estaciones de policía por incurrir en faltas administrativas", declaró la portavoz del Ministerio del Interior de Bielorrusia, Olga Chemodánova, citada por la agencia Interfax.

La organización de derechos humanos Viasná (Primavera) publicó a media tarde una lista, que actualizará al terminar la jornada, con nombres y apellidos de 83 detenidos, la inmensa mayoría de ellos en Minsk.

"¡Volvemos a las calles!", fue la consigna difundida en la redes sociales, que llamaba a los habitantes de la capital bielorrusa a concentrarse en la plaza Yakub Kolas las 14.00 hora local (11.00 GMT), en la primera protesta del año contra Lukashenko.

Desde primeras horas de la mañana las autoridades desplegaron un gran dispositivo policial en Minsk para impedir las manifestaciones opositoras.

Además de efectivos antidisturbios, las autoridades de Minsk movilizaron cañones lanza-agua, camiones para bloquear calles y vehículos para tender alambradas, como se puede apreciar en fotografía y vídeos publicados por el digital tut.by.

El Comité de Investigaciones del Bielorrusa advirtió en un comunicado de que "las personas que respondan a esos llamamientos y participen en actividades masivas no autorizadas serán sancionadas según el código penal".

Por su parte, la oficina de prensa del Ministerio del Interior de Bielorrusia informó de que en todo el territorio del país no se registró ni una sola "actividad masiva no autorizada".

"En Minsk se observaron grupos poco numerosos con símbolos ilegales. Algunos de los que protestaban fueron conducidos a dependencias policiales", señaló Interior en su canal de Telegram.

El comunicado de prensa añadió que en algunos distritos de Minsk fueron detenidas personas que portaban "objetos corto-punzantes y pistolas", sin precisar su número.

La Justicia bielorrusa han condenado a más de 400 personas por participar en las manifestaciones que han tenido lugar tras la elecciones presidenciales de agosto pasado, declaradas fraudulentas por la oposición y Occidente.

Las autoridades bielorrusas han reprimido violentamente las protestas y han encarcelado u obligado a emigrar a los principales líderes del movimiento opositor.

Lukashenko, quien lleva al frente del país desde hace más de un cuarto de siglo, ha iniciado un proceso de reforma constitucional con el fin de aplacar las manifestaciones antigubernamentales que desde hace siete meses exigen su renuncia.