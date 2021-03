Más de 16 millones de personas amanecen confinadas en Chile por la covid-19

Una mujer camina por la Alameda ayer, en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 27 mar (EFE).- Más de 16 millones de personas en Chile amanecieron este sábado bajo cuarentena total debido al fuerte avance de la covid-19, en una segunda ola que por estos días alcanza cifras récord en la cantidad de nuevos contagios detectados por las autoridades sanitarias.

La medida, que afecta al 97 % de la población del país, fue reforzada este fin de semana con la suspensión de los permisos para realizar compras, incluyendo también el cierre de los supermercados y la suspensión del funcionamiento de mercados a lo largo del país.

A la fecha, la red hospitalaria chilena se encuentra al borde del colapso, con una ocupación del 95 % y la disponibilidad de 147 camas de cuidados intensivos (UCI) en todo el territorio, con 2.514 personas hospitalizadas en UCI y 2.142 de ellas apoyadas con ventilación mecánica.

"Ha sido un año difícil y doloroso", señaló el Presidente chileno, Sebastián Piñera, quien agregó que "los días y semanas que vienen también lo serán".

Si bien Piñera no acostumbra participar en los reportes diarios del avance de la pandemia, en esta oportunidad se hizo presente junto a las autoridades sanitarias para reforzar el mensaje en cuanto a las medidas que debe tomar la población.

"Pronto empezaremos a observar con más claridad los efectos de la vacunación masiva (...) necesitamos más que nunca el compromiso de nuestros compatriotas", señaló el mandatario.

Pese a la envergadura de la campaña de inoculación desplegada por el Gobierno, que hasta ahora alcanza a 6,3 millones de personas con una primera dosis, no se ha logrado contener el avance del virus.

Junto a fallas en la comunicación de riesgo reconocidas por las propias autoridades de salud, expertos han puesto el acento en medidas que no han considerado evidencia científica, como la apertura de lugares propicios para las aglomeraciones, cuarentenas dinámicas poco efectivas y un enfoque asistencial que deja en deuda la trazabilidad de casos.

La situación llega en un momento delicado para la vida política del país, en tanto para los días 10 y 11 de abril se encuentran programadas cuatro elecciones, entre ellas la que determinará a los delegados que redactarán una nueva Carta Fundamental para Chile.

Consultado por la posibilidad de aplazar los comicios tras la recomendación explícita del consejo de expertos que asesora al Ministerio de Salud (Minsal), el jefe de la cartera, Enrique Paris, señaló que "tiene que ser evaluado por el Minsal y el espectro político para tomar una decisión", pero adelantó que cualquier resolución será siempre "basada en lo sanitario".

Según informó el subsecretario de Redes Asistenciales, en las últimas 24 horas fueron detectados 7.588 nuevos contagios, alcanzando un total de 969.913 infectados desde el inicio de la pandemia.

A su vez, la autoridad reportó el fallecimiento de 66 personas en la última jornada, elevando la cantidad de decesos por covid-19 a 22.653 y más de 30.000 considerando casos sospechosos -sin PCR positivo-.

Con 41.177 casos activos a nivel nacional, es decir, personas con capacidad de contagio, la tasa de positividad en el país es de un 9,3 %, y de un 8 % en la Región Metropolitana.

El Gobierno, que tiene comprometidas 35 millones de dosis para efectuar su plan de vacunación, espera inmunizar al 80 % de la población para fines de junio.