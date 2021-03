Luis Enrique advierte de que no correrán "ningún riesgo" con Gerard Moreno

EFE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- El seleccionador español Luis Enrique Martínez admitió que el delantero Gerard Moreno "está mejor" de sus molestias musculares, adelantó que se probará con el grupo en el entrenamiento en la víspera del duelo ante Georgia, pero que no correrá "ningún riesgo" con el delantero del Villarreal.

Pese a incorporarse a la concentración de la selección española para los tres primeros partidos de clasificación al Mundial 2022 con unas molestias musculares del último partido ante el Villarreal, Luis Enrique decidió no llamar a ningún sustituto y esperar a la evolución de Gerard Moreno.

Tras perderse el partido de Granada ante Grecia, Gerard Moreno llega muy justo al de Georgia, recién recuperado de una contractura en los isquiotibiales que aún no le permitió entrenar un solo día con sus compañeros.

"Está mejor y hará casi todo el entrenamiento con el equipo", afirmó Luis Enrique en rueda de prensa. "En función de como se encuentre decidiremos pero no vamos a correr ningún riesgo. Nos irá diciendo sus sensaciones, que serán refrendadas por los doctores que nos dijeron que no tiene ninguna lesión, pero veremos", añadió sobre la posible participación del delantero del Villarreal ante Georgia o la opción de esperar a su regreso ante Kosovo el próximo miércoles en Sevilla.