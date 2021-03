Los beneficios industriales en China se disparan por el efecto de base

Varias operarias chinas trabajan en una línea de montaje de televisores en una fábrica de Shenyang, en la provincia de Liaoning (China). EFE/Mark/Archivo

Shanghái (China), 27 mar (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China se dispararon un 179 % interanual en los dos primeros meses de 2020 por el efecto de la base comparativa, ya que el mismo período del año anterior fue el que concentró la peor parte del impacto económico de la covid en China.

Según los datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que habla de una "rápida inercia de crecimiento desde finales del año pasado", la comparación con enero y febrero de 2019 muestra un avance del 72,1 %.

En el primer bimestre, las ganancias de las compañías industriales del país se situaron en 1,11 billones de yuanes (170.299 millones de dólares, 144.022 millones de euros).

Para la elaboración de este indicador, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con ingresos anuales superiores a los 20 millones de yuanes (3,1 millones de dólares, 2,6 millones de euros).

De los 41 sectores analizados por la estadística, 38 registraron un aumento de sus ganancias en estos dos meses, mientras que 2 obtuvieron menos beneficios y otro se mantuvo en el mismo nivel.

La ONE destaca el avance de los beneficios en la industria de manufactura de ordenadores y equipos de comunicaciones, que se multiplicó casi por 59, o el de la automotriz, que hizo lo propio en 25 veces.

Cabe recordar que el año pasado -en el que el indicador cayó más de un 38 %- la manufactura estuvo prácticamente paralizada durante semanas tras el Año Nuevo lunar, celebrado a finales de enero, fechas en las que las autoridades dieron comienzo a los primeros confinamientos a nivel mundial por la covid, comenzando por la ciudad en la que se detectó el primer brote, Wuhan (centro).

Este año, ante algunos rebrotes detectados a principios de enero, el Gobierno anunció restricciones e incentivos para evitar desplazamientos masivos durante esa época festiva -que en 2021 cayó a principios de febrero-, y muchas fábricas permanecieron abiertas durante ese período.

Según el estadístico de la ONE Zhu Hong, a pesar de la "rápida recuperación" no se puede olvidar que la situación internacional sigue siendo "compleja y grave", por lo que es necesario "consolidar todavía más" la tendencia.

"Los beneficios de algunas industrias todavía no están equilibrados, y los beneficios de algunas industrias de bienes de consumo no han regresado todavía a sus niveles normales anteriores a la pandemia", advierte Zhu.