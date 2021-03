Holanda y Croacia reaccionan, Portugal se desespera y Bélgica empata

Tras perder en su debut en la fase de clasificación europea al Mundial-2022, dos de las favoritas, Holanda y Croacia, superaron sus respectivos compromisos este sábado, en una jornada en la que Portugal empató 2-2 en Serbia tras perder una ventaja de dos goles y Bélgica también igualó (1-1) en su visita a la República Checa.

En Belgrado, en duelo por el liderato del grupo A, Portugal tiene motivos para lamentarse: tras adelantarse en la primera parte con dos goles de Diogo Jota (11 y 36), vio como los serbios igualaron en la segunda, con tantos de Alexander Mitrovic (46) y Filip Kostic (60).

El partido acabó con polémica: Cristiano Ronaldo superó la salida del arquero Marko Dmitrovic y Stefan Mitrovic sacó la pelota cuando claramente había traspasado la línea de gol... pero el árbitro holandés Danny Makkelie no lo vio, su asistente tampoco y el VAR no se utiliza en esta fase clasificatoria, por lo que el tanto no subió al marcador.

Serbia y Portugal lideran el grupo A con 4 puntos, seguido por Luxemburgo (3), rival de los lusos el martes y que dio la gran sorpresa este sábado al vencer a Irlanda en Dublín con un solitario tanto de Gerson Rodrigues (85).

En el grupo E, Bélgica, el país que ocupa el número uno en el ránking de la FIFA, tuvo que esforzarse para salvar un punto en Praga gracias a un gol de Romelu Lukaku (60), que igualaba el tanto inicial para los locales de Lukas Provod (50).

Tanto República Checa como Bélgica encabezan el grupo E cada uno con 4 puntos, con los primeros como líderes por una mejor diferencia de goles (+4 contra +2), gracias a que en la primera jornada golearon 6-2 a Estonia, mientras que Bélgica se impuso 3-1 a Gales.

En el primer turno del sábado, en Ámsterdam, con 5.000 personas en las gradas y la francesa Stéphanie Frappart convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un partido de clasificación mundialista masculino, Holanda dominó a Letonia y dispuso de numerosas ocasiones de gol, pero sólo pudo transformar dos, un zurdazo desde fuera del área de Steven Berghuis (32) y un remate de cabeza de Luuk de Jong (69).

En Málaga, por las restriciones sanitarias, la Noruega de Erling Haaland y Martin Odegaard complicó mucho la clasificación al caer claramente frente a Turquía por 3-0, con doblete de Ozan Tufan (4 y 59) y otro tanto de Caglar Söyüncü (28).

Tras estos resultados, Turquía lidera el grupo G con pleno de 6 puntos, empatado con Montenegro, que goleó 4-1 a Gibraltar, mientras que Holanda y Noruega suman tres unidades.

Solo el primer clasificado de cada grupo europeo tiene asegurado su pase a Catar-2022, mientras que los segundos deberán disputar dos eliminatorias de repechaje.

Otra de las favoritas europeas que debutó con derrota (frente a Eslovenia), Croacia, reaccionó aunque le costó más de la cuenta superar por 1-0 a Chipre, gracias a un solitario gol de Mario Pasalic (40).

La vigente subcampeona del mundo suma así sus tres primeros puntos en la llave H, que lidera en solitario Rusia (6 unidades) tras superar por 2-1 a Eslovenia, gracias a un doblete del delantero del Zenit de San Petersburgo Artem Dzyuba en el primer tiempo.

-- Resultados del sábado de la segunda jornada de la clasificación europea para el Mundial 2022:

- Grupo A

Serbia - Portugal 2 - 2

Goles:

Serbia: Mitrovic (46), Kostic (60)

Portugal: Jota (11, 36)

Irlanda - Luxemburgo 0 - 1

Gol:

Luxemburgo: Rodrigues (85)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Serbia 4 2 1 1 0 5 4

2. Portugal 4 2 1 1 0 3 2

3. Luxemburgo 3 1 1 0 0 1 0

4. Azerbaiyán 0 1 0 0 1 0 1

5. Irlanda 0 2 0 0 2 2 4

- Grupo E

Bielorrusia - Estonia 4 - 2

Goles:

Bielorrusia: Lisakovich (45 de penal, 83), Kendysh (64), Savitski (81)

Estonia: Anier (31, 55)

República Checa - Bélgica 1 - 1

Goles:

República Checa: Provod (50)

Bélgica: Lukaku (60)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. República Checa 4 2 1 1 0 7 3

2. Bélgica 4 2 1 1 0 4 2

3. Bielorrusia 3 1 1 0 0 4 2

4. Gales 0 1 0 0 1 1 3

5. Estonia 0 2 0 0 2 4 10

- Grupo G

Montenegro - Gibraltar 4 - 1

Goles:

Montenegro: Beciraj (26), Simic (43), Tomasevic (53), Jovetic (80)

Gibraltar: Styche (30 de penal)

Noruega - Turquía 0 - 3 (en Málaga, ESP)

Goles:

Turquía: Tufan (4, 59), Söyüncü (28)

Holanda - Letonia 2 - 0

Goles:

Holanda: Berghuis (32), L. de Jong (69)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Turquía 6 2 2 0 0 7 2

2. Montenegro 6 2 2 0 0 6 2

3. Holanda 3 2 1 0 1 4 4

4. Noruega 3 2 1 0 1 3 3

5. Letonia 0 2 0 0 2 1 4

6. Gibraltar 0 2 0 0 2 1 7

- Grupo H

Rusia - Eslovenia 2 - 1

Goles:

Rusia: Dzyuba (26, 35)

Eslovenia: Ilicic (36)

Croacia - Chipre 1 - 0

Gol:

Croacia: Pasalic (40)

Eslovaquia - Malta 2 - 2

Goles:

Eslovaquia: Strelec (49), Škriniar (53)

Malta: Gambin (16), Satariano (20)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Rusia 6 2 2 0 0 5 2

2. Eslovenia 3 2 1 0 1 2 2

3. Croacia 3 2 1 0 1 1 1

4. Eslovaquia 2 2 0 2 0 2 2

5. Chipre 1 2 0 1 1 0 1

6. Malta 1 2 0 1 1 3 5

NOTA: el primer clasificado de cada grupo accede a la fase final del Mundial, el segundo clasificado deberá disputar 'playoffs' para buscar su pasaje.

