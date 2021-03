García el más rápido de la tercera sesión, que no refleja cambios relevantes

GRAFAND374. JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17/07/2020.- El piloto español de Moto3 Sergio García (Estrella Galicia 0,0) durante el primer entrenamiento libre del Gran Premio Red Bull de España que se disputa este fin de semana en el Circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz) y que se celebra a puerta cerrada a causa de la crisis sanitaria de la COVID-19. EFE/Román Ríos

Madrid, 27 mar (EFE).- El español Sergio García (Gasgas) fue el más rápido en la tercera sesión de pruebas libres para el Gran Premio de Catar de Moto3 en el circuito de Losail, si bien prácticamente ningún piloto, salvo el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), mejoró los tiempos de la primera jornada.

No se lo tomaron con demasiadas prisas los pilotos de Moto3, que tardaron en salir a pista, conocedores todos ellos que por las condiciones en las que se encontraba el trazado, con mucho calor tanto en el asfalto como en el ambiente, iba a ser muy complicado bajar los registros de la primera jornada.

Con más de cincuenta grados en el asfalto y más de treinta en el ambiente, las condiciones no eran las idóneas para intentar arañar décimas al cronometro, principal motivo para que casi todos los pilotos esperasen un tiempo prudencial en sus talleres antes de salir a rodar.

Y así fue, pues casi ningún piloto pudo rebajar sus tiempos del primer día, aunque fuese por unas pocas décimas de segundo, y con esas condiciones, el más rápido fue el español Sergio García (Gasgas), con su compañero de equipo Izan Guevara en la cuarta plaza, superado por escasas milésimas de segundo por el italiano Andrea Migno (Honda) y el japonés Tatsuki Suzuki (Honda).

Suzuki fue el único que mejoró sensiblemente respecto al primer día, en el que al estar recién llegado de viaje no pudo rendir al máximo y ello como consecuencia de que su retraso a la hora de llegar hasta Catar, tras haber dado positivo en su país, le hicieron aterrizar en Doha casi en el último minuto y quizás un tanto "descentrado" por el viaje.

El japonés mejoró su tiempo, pero sólo para pasar de la vigésimo cuarta plaza de ayer a la vigésimo primera y, con ello, obligado a disputar la primera clasificación.

La segunda clasificación directa contará con los catorce mejores tiempos, encabezada por el japonés Kaito Toba (KTM), pero también con Jaume Masiá, Gabriel Rodrigo, Sergio García, el suizo Jason Dupasquier, Niccolo Antonelli, Jeremy Alcoba, John McPhee, Andrea Migno, Maximilian Kofler, Dennis Foggia, Ayumu Sasaki y el debutante Pedro Acosta.

Se quedaron fuera de esa segunda clasificación directa pilotos de la talla del surafricano Darryn Binder (Honda), el italiano Romano Fenati (Husqvarna) o los españoles Xavier Artigas (Honda) y Adrián Fernández (Husqvarna).