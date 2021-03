Fútbol/Sub-21.- De la Fuente: "Cansa y molesta jugar contra Italia, supera incluso los límites del reglamento"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El seleccionador español Sub-21, Luis de la Fuente, mostró su enfado tras el partido contra Italia (0-0), de la segunda jornada del Europeo de la categoría, y dijo que "cansa y molesta" jugar contra el combinado 'azzurro' porque "supera incluso los límites del reglamento".



"Cansa jugar contra Italia, pero para eso están los árbitros, para controlar que estas situaciones no se produzcan reiteradamente", dijo el seleccionador al ser preguntado por las continuas faltas del equipo italiano. "Efectivamente, uno se cansa y se indigna porque nosotros jugamos con armas futbolísticas y otros superando incluso los límites del reglamento", añadió.



"El partido podía haber sido la final de un Campeonato de Europa. Pero te casa y te molesta porque -al final- los jugadores son personas, tienen su corazón y su orgullo y -con estas acciones- se les saca de sus casillas. Para eso está el juez del juego, que es quien debe impedir estas circunstancias", añadió.



En este sentido, preguntado por la expulsión del culé Óscar Mingueza, el técnico riojano dijo que -"tal y como se ven en las imágenes, Óscar no ha hecho nada-. No toca para nada al jugador italiano, es provocado por ellos y nada más. El árbitro ha pensado que había agresión y le ha expulsado. Mingueza solo se levanta y nada más", indicó.



En relación a lo futbolístico, De la Fuente afirmó estar "contentísimo con el rendimiento del equipo". El punto obtenido ante Italia les deja muy cerca de cuartos. Con empatar el martes ante la República Checa ya tendrían el billete para la próxima ronda.



"El equipo ha demostrado gran madurez ante un rival muy duro, era un equipo que no quería jugar, ellos han utlizado muchas armas antideportivas y al límite del reglamanto, nos lo han puesto difícil. Ahora no quiero decir que el empate nos vale. Nosotros vamos a salir a ganar el próximo martes", espetó.



"Luego será lo que tenga que ser. El equipo ha controlado y dominado en todo momento. Ante un gran rival, repito, porque nosotros hemos sido muy superiores y hemos dado un buena imagen", sentenció el seleccionador español Sub-21.