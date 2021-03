Fútbol/Selección.- Unai Simón: "Se rotan defensas, delanteros, no veo que pueda penalizar a un portero"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El portero de la selección española Unai Simón explicó que no ve que la rotación en portería "pueda penalizar" a ninguno de los elegidos por Luis Enrique y valoró como "vitales" los tres puntos contra Georgia este domingo, en la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022.



"No veo que pueda penalizar a un portero. Se rotan defensas, mediocentros, delanteros, el portero se ha vivido que hay uno titular, pero el fútbol va cambiando y para sacar el mayor rendimiento a un equipo el entrenador decide si quiere rotar", dijo en rueda de prensa en el Boris Paichadze National Dinamo Arena.



El meta del Athletic Club, en sala de prensa en el estadio de Tiflis, se refirió así a una posición que no parece clara para Luis Enrique. Por otro lado, Simón explicó que tuvieron mala suerte en el primer choque de esta fase contra Grecia (1-1).



"Seguimos haciendo las mismas cosas, estamos planteando una forma de juego que es la que queremos plantear en el resto de partidos y estamos sin dudas. El otro día somos superiores y te vas con el mal sabor de boca, en líneas generales se ve la selección que queremos ser y esa ambición hay que mostrarla en los partidos", dijo.



El meta vasco reconoció que sigue una progresión soñada. "Las oportunidades están para aprovecharlas, sí puede ser un poco de suerte. Se me dio la oportunidad, el seguir jugando, tener la posibilidad de tener más partidos en el Athletic y aquí en la selección depende de los entrenadores, yo trabajo y peleo día a día", apuntó, antes de valorar los estilos distintos en su club y cuando está a las órdenes de Luis Enrique.



"Son estilos diferentes, cuando vengo aquí aprendo mucho del estilo de juego de Luis Enrique. Engloba un estilo de juego al que no estoy acostumbrado pero aprovecho para disfrutar también. Hay que saber adaptarse a todas las situaciones", afirmó.



Por otro lado, Simón se refirió a la final de Copa del Rey que tiene en una semana contra la Real Sociedad. "Es difícil no pensar en esa Copa del Rey pero como los partidos nos vienen tan seguidos, pensamos en el de Georgia y luego en lo que venga más adelante, ya habrá tiempo de preparar esa final. Lo más importante ahora es el partido contra Georgia y los tres puntos que son vitales", terminó.