Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Leganés rescata un punto ante el Almería en el último suspiro

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Leganés rescató un valioso punto ante el Almería (1-1) gracias a un penalti transformado por Juan Muñoz en el tiempo de prolongación y mantiene vivas las opciones de ascenso directo al guardar la cuarta posición, mientras que la Ponferradina vio frenada sus aspiraciones de 'playoff' tras empatar en su visita al Real Oviedo en partidos de la jornada 31.



En el estadio de los Juegos del Mediterráneo, el Leganés jugó con diez desde el minuto 15 por tarjeta roja a Rubén Pérez, una acción muy controvertida que fue resuelta en el VAR y marcó todo el encuentro. Los pepineros resistieron con oficio y aguantaron el 0-0 hasta el minuto 92.



Las paradas de Asier Riesgo -que sustituyó al 'Pichu' Cuéllar- y el larguero -Sadiq remató en dos ocasiones a la madera- salvaron a un Lega que no pudo impedir el tanto de Morlanes desde fuera del área, ya con el tiempo cumplido. El jugador local sorprendió con un tiro que se fue abriendo y dejó el choque visto para sentencia.



Sin embargo, el Leganés encontró un penalti muy polémico en la última jugada del partido sobre Unai Bustinza que se encargó de anotar Juan Muñoz. El ex del Almería no falló y se convirtió en el héroe de un Lega que salió con un punto, pero con la sensación de haber sumado alguno más al haber mantenido a su favor el 'gol average'.



Por su parte, Oviedo y Ponferradina se repartieron los puntos (1-1) en un partido con muchas alternativas que frena las aspiraciones bercianas por acceder al 'playoff'. Los asturianos, por su lado, seguirán en mitad de la tabla tras reaccionar al gol inicial de Sergio Aguza, a los dos minutos. Edgar González, a cinco para el descanso, estableció el empate definitivo en el Carlos Belmonte.



Además, Cartagena-Málaga y Logroñés-Zaragoza también terminaron con tablas (1-1) e idéntico resultado a los partidos ya disputados este sábado. En el Cartagonova, Jozabeb marcó para los andaluces a ocho minutos del final y dejó al 'Efesé' con la miel en los labios.



Una semana más seguirán en puestos de descenso, mientras que Juan Narváez fue el encargado de cerrar el reparto de puntos en Las Gaunas. Andy adelantó al Logroñés de penalti, pero finalmente tuvieron que conformarse con el reparto de puntos que deja a riojanos y aragoneses rondando la zona peligrosa de la tabla, en la decimosexta y decimoséptima posición, respectivamente.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 31.



-Sábado 27.



Rayo Vallecano - Mirandés --Aplazado--.



Real Oviedo - Ponferradina 1-1.



Almería - Leganés 1-1.



Cartagena - Málaga 1-1.



Logroñés - Real Zaragoza 1-1.



-Domingo 28.



Lugo - Sabadell 14.00.



Girona - Albacete 16.00.



Tenerife - Las Palmas 21.30.



-Lunes 29.



Fuenlabrada - Mallorca 21.00.



-Viernes 26.



Sporting de Gijón - Alcorcón 0-0.



Castellón - Espanyol 1-3.