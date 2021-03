Fútbol/Mundial.- Dinamarca se suma a Noruega y Alemania en favor de los "derechos humanos" en Catar

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La selección de Dinamarca se unirá este domingo a Noruega y Alemania en la protesta contra contra Catar, país organizador del próximo Mundial en 2022, al pedir que se respeten los "derechos humanos" para los trabajadores migrantes tras las numerosas muertes producidas en los últimos años con motivo de la cita futbolística.



Dinamarca seguirá el ejemplo de Noruega y Alemania antes de su partido de clasificación contra Moldavia este domingo. "La presión sobre Catar debería aumentar desde muchos lados", dijo el sábado la federación danesa (DBU) en un comunicado público.



"La decisión de celebrar el Mundial en Catar es errónea y controvertida", añadió el director de la DBU, Jakob Jensen, refiriéndose a la situación de derechos humanos de los trabajadores migrantes en el país y la construcción de muchos estadios nuevos que corren el riesgo de quedar sin uso después de la Copa del Mundo.



Los daneses no especificaron qué forma tomaría su acción, pero dijeron que los jugadores se estaban comunicando con los de otros equipos para incluir a tantos países como fuera posible en las protestas. Contra Letonia, Países Bajos mostró el sábado el mensaje "El fútbol apoya el cambio".



Los noruegos usaron camisetas con el mensaje 'Derechos humanos - Dentro y fuera del campo' antes de su partido en Gibraltar el miércoles y los jugadores alemanes deletrearon el mensaje 'Derechos humanos' en las camisetas que usaron durante la fotografía de su equipo el jueves.



El periódico británico 'The Guardian' dijo recientemente que 6.500 trabajadores migrantes de cinco países asiáticos diferentes han muerto en Catar desde que el país fue asignado como sede del la Copa del Mundo en 2010. Catar ya ha dicho que se han llevado a cabo reformas y que las muertes no son excesivas dado el tamaño de la fuerza laboral de esos países.