Fórmula 1/GP Baréin.- Alonso: "Todo ha ido mejor de lo esperado"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha afirmado que todo ha ido "mejor de lo esperado" en la sesión de calificación del Gran Premio de Baréin, donde ha logrado una novena posición de salida para la carrera, y ha asegurado que este domingo volverá a "vivir muchas cosas nuevamente" y que espera estar preparado para ello.



"Estoy muy contento. Todo el fin de semana ha sido difícil, tenía poca confianza en la parte trasera del coche; hemos trabajado un poco en el 'setup', pero nunca acababa de ganar esa confianza. Los neumáticos, que en la primera vuelta siempre tienen ese pico de prestaciones, no los entiendo todavía al cien por cien. Sabía que iba a tener un reto ahí, pero ha ido todo muy bien, mejor de lo esperado", reconoció en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación.



Además, el asturiano recordó que en la primera sesión del año "nunca sabes dónde estás". "Cada vez que entraba en el box miraba al monitor y no sabía si estaba quinto o 17, porque en dos décimas podías estar en cualquiera de los dos puestos. Estaba muy contento al ver que íbamos progresando en la crono. Mañana me toca una carrera, no de test, pero sí de muchas cosas por primera vez: la primera salida, la primera curva y pasarla sin incidentes, la degradación de los neumáticos, hacer los 'pit stop'... Creo que voy a volver a vivir muchas cosas nuevamente y tengo ganas de hacerlo", explicó.



En este sentido, aseguró que tratará de hacerlo "lo mejor posible y sin errores". "Espero hacer una buena salida y tener una buena reacción al semáforo; parecen cosas banales, pero dos años y medio que no reacciono a un semáforo, porque las salidas en el WEC y en el Indy son lanzadas. Espero aguantar la presión, la adrenalina, la primera curva, no tocarse... Sin prometer nada, intentaré ejecutar la carrera lo mejor que podamos, y si eso es suficiente para hacer séptimo, bienvenido, y si somos duodécimos es que ha habido once coches más rápidos y lo acogeré con buenos ojos", apuntó.



Por último, Alonso confesó que sí guardaban algo para la 'qualy', pero que el potencial del coche les ha sorprendido incluso a ellos, ayudado por mejores condiciones climatológicas. "En los libres sí que pensábamos que íbamos con un poco más guardado que nuestros rivales, pero a veces estábamos a dos segundos y medio y no teníamos dos segundos en el bolsillo. Creo que la temperatura ha afectado de diferente manera a los coches, el calor parece que nos ha ido un poco peor, y por la noche nos ha ido bien. La carrera es de noche, así que mejor", concluyó.