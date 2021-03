España.- Sánchez advierte que los partidos que quieran estar en un Gobierno progresista deben renunciar al extremismo

Advierte que el PP y Vox "quieren formar el Gobierno de la plaza de Colón" y reivindica al PSOE como el "programa más progresista"



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este sábado, en referencia velada a Podemos, que quién quiera estar en un Ejecutivo progresista liderado por los socialistas tras las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo "deberá renunciar al extremismo".



Así se ha expresado el jefe del Ejecutivo en un acto de presentación de la candidatura de Ángel Gabilondo, en el que también han participado el delegado del Gobierno en Madrid y secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco, la 'número dos' en las listas socialistas, Hana Jalloul, y la 'número tres' y presidenta del Senado, Pilar Llop.



Aquí, el jefe del Ejecutivo ha advertido a las fuerzas madrileñas que para llegar a acuerdos de Gobierno tienen que rechazar "cualquier tipo de postura extremista que contribuya al bloqueo y a la polarización" y ha vuelto a presentar a Ángel Gabilondo como un candidato capaz de llegar a acuerdos con las dos manos.



En este sentido, ha reivindicado la candidatura del PSOE como el "programa más progresista" y ha apelado a conseguir, como una "acción valiente", que la Comunidad de Madrid "no caiga" en las manos de una posible coalición postelectoral de PP y Vox.



"Debemos evitar que Madrid sea la primera región de Europa gobernada por los ultras. Habrá quién reclame una cierta pureza izquierdista absoluta, a mi no se me antoja programa más progresista ni acción más valiente que evitar que Madrid caiga en la manos de la coalición de PP y Vox", ha subrayado.



"EL GOBIERNO DE LA PLAZA DE COLÓN"



Durante su intervención, Sánchez ha cargado duramente contra los posibles pactos entre Isabel Díaz Ayuso y Vox tras las elecciones del 4 de mayo y, en este punto, ha reprochado al Partido Popular su "volantazo hacia la ultraderecha".



"Ya no es la foto de la plaza de Colón, el PP y Vox quieren formar el Gobierno de la plaza de Colón del próximo 4 de mayo", ha censurado Sánchez, que ha vuelto a reivindicar la candidatura de Gabilondo como lo "contrario de la derecha y la ultraderecha".



Asimismo, ha arremetido contra la gestión "errática y caprichosa" de Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno madrileño, volviendo a criticar el adelanto electoral que se ha dado en la Comunidad de Madrid durante la pandemia del coronavirus.