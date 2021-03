El fuerte viento no fue la principal causa del encallamiento del supercontenedor "Ever Given" en el Canal de Suez, indicó el responsable de la autoridad egipcia de esta vía que une el mar Rojo y el Mediterráneo.

"Las fuertes ráfagas de viento y los factores meteorológicos no son las únicas razones principales del encallamiento del barco, otros errores, humanos o técnicos, también pudieron entrar en juego", declaró Osama Rabie en conferencia de prensa en Suez.

