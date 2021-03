Descensos, copas y finales se disputan en la última fecha del clausura uruguayo

Vista de los jugadores de Defensor Sporting. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 27 mar (EFE).- El Torneo Clausura del fútbol uruguayo tendrá una última jornada para alquilar balcones puesto a que en estos partidos se sabrá la suerte de los descensos, peleados como hace años no pasaba, de la clasificación a los torneos internacionales y quienes definirán el campeonato uruguayo.

Esta última fecha tendrá de todo y son pocos los equipos que no disputarán algo importante en los noventa minutos de sus respectivos partidos.

Quizás lo más interesante esté en parte baja de la fecha, debido a que hay dos equipos que buscarán permanecer en la Primera División y ninguno de ellos depende de sí mismo para conseguirlo.

Al sorpresivo descenso del Danubio, un histórico de Uruguay, se le puede sumar otro de los equipos importantes del país, el Defensor Sporting, que llega de empatar ante el Rentistas.

El violeta visitará al Cerro Largo en un campo en el que a todos los equipos del país les cuesta ganar debido a que el terreno de juego suele estar en malas condiciones o con el pasto muy alto.

El otro equipo que busca permanecer en la categoría máxima de Uruguay es el Boston River que, fechas atrás, parecía sentenciado pero acumuló una serie de buenos resultados que lo pusieron nuevamente en carrera.

Sin embargo, el Boston River también tendrá una muy dura cruzada ya que tendrá que jugar ante el Liverpool, que además de ya ser el campeón del Clausura, no ha perdido en todo el torneo.

Tanto Defensor Sporting como Boston River están igualados en el promedio del descenso, si acumulan la misma puntuación al cierre de la jornada, jugarán dos partidos entre ellos. Si luego de estos dos partidos sigue habiendo igualdad, irán a un tercero y definitivo que tendrá alargue y penales.

En la zona alta, el Nacional necesita volver al triunfo ante el Deportivo Maldonado si quiere asegurarse la Tabla Anual acumulada que, si bien lidera con 66 unidades, el Liverpool lo acecha un punto por debajo.

Los tricolores acumulan tres derrotas consecutivas y se les puede escapar una clasificación que, fechas atrás, era impensada perder.

La Tabla Anual es el último recurso de los tricolores para estar en las finales debido a que, quien la obtiene, se asegura un lugar en la definición y debe esperar porque los campeones del Apertura y el Clausura definan quien lo enfrentará.

En caso de que finalmente sea el Liverpool quien se quede con esta tabla, podrá tener tres partidos para coronarse como campeón uruguayo por primera vez en su historia.

De esta forma, le bastaría con vencer al Rentistas (campeón del Apertura) en la semifinal para ser campeón o, en su defecto, tendrá otros dos partidos para conseguirlo.

Los otros partidos destacados de la fecha serán el del Montevideo City Torque ante el Plaza Colonia, y el Peñarol frente al Fénix ya que, en ambos duelos, los visitantes se aferran al sueño de poder clasificar a la Copa Sudamericana.

Encuentros de la 15ª jornada del Torneo Clausura:

28.03: Rentistas-Danubio, Boston River-Liverpool, Cerro Largo-Defensor Sporting y Deportivo Maldonado-Nacional.

29.03: Wanderers-Cerro, River Plate-Progreso, Montevideo City Torque-Plaza Colonia y Peñarol-Fénix.