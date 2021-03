Coronavirus.- Piden el aplazamiento de las elecciones constituyentes de Chile por el repunte del coronavirus

MADRID, 27 (Agencia UNO/EP)



El diputado socialista chileno Juan Luis Castro ha abogado por suspender las elecciones constituyentes previstas para los días 10 y 11 de abril para evitar nuevos contagios de coronavirus ante el repunte de casos que vive el país.



"No es hora de pequeños cálculos ni mezquindades, hay que postergar la elección de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales", ha declarado Castro, médico integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile por el Partido Socialista (oposición).



Este viernes, el índice de contagios diarios fue de 7.626 nuevos casos, la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia, y ya son 41.151 los casos activos, mientras que un total de 22.587 personas han perdido la vida a causa del coronavirus.



"¿Cuánto más vamos a esperar?", subrayando categórico que "esto ya no da para más, estamos a 15 días y ahora es el momento de resolverlo, no más adelante. El Gobierno ha esperado hasta el último minuto sin tomar una decisión", ha planteado Castro.



El diputado y expresidente del Colegio Médico de Chile considera que "la fecha habrá que verla, pero es evidente que estamos peor que en abril del año pasado, cuando ya se cambió esta elección".



"Queremos una elección de verdad, bien hecha, participativa, sin miedo, y para eso hay que hacer un cambio en las reglas del juego ahora, para que así nadie se exponga por el solo hecho de participar en la fiesta de la democracia, como es elegir nuestros constituyentes. Todos van a entender, la ciudadanía es la primera que va a comprender", ha apuntado.