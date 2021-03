Coronavirus.- Irán denuncia que las sanciones de EEUU están obstaculizando su adquisición de vacunas

PARIS, 27 (DPA/EP)



El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha denunciado este sábado que sanciones de Estados Unidos por el programa nuclear de la república islámica continúan impidiendo la importación de vacunas contra el coronavirus.



"Pedimos las vacunas, también las pagamos, pero antes de la importación nos dicen que los fabricantes todavía temen las sanciones de Estados Unidos", ha lamentado el presidente.



"Este terrorismo económico que (el expresidente de Estados Unidos, Donald) Trump nos ha impuesto, aún continúa", agregó el mandatario sobre la actual crisis que atraviesa Irán, todavía enfrentado a serios problemas comerciales, especialmente en lo que respecta a las vitales vacunas.



Rohani no ha dado detalles, pero al parecer se refería a problemas con India, donde los fiscales bloquearon la semana pasada la exportación de 370.000 dosis la semana pasada debido a las sanciones de Estados Unidos.



Trump se retiró en 2018 del acuerdo nuclear de Viena, diseñado para restringir las actividades nucleares de Irán, e impuso nuevas sanciones económicas contra el país.



Desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca ha habido indicios de posibles negociaciones sobre un regreso de Estados Unidos al acuerdo, pero Teherán también espera el levantamiento de al menos parte de las sanciones.



Sin embargo, este no ha sido el caso. "Por lo tanto", ha agregado Rohani, aunque estamos haciendo todo lo posible para que las vacunaciones masivas se realicen lo más rápido posible, no todo está bajo nuestro control".



Irán ha registrado más de 62.000 muertes relacionadas con la COVID-19 y más de 1,8 millones de infecciones por coronavirus desde el inicio de la pandemia.



Hasta el momento, el país ha podido importar alrededor de dos millones de dosis de vacunas de Rusia, China e India, lo que permitió la vacunación principalmente en el sector de la salud.