Coronavirus.- El Gobierno keniano cierra Nairobi a partir de este sábado para evitar un colapso sanitario

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha prohibido la entrada y salida de los condados de Nairobi -- donde se encuentra la capital homónima del país -- Kajiado, Machakos, Kiambu y Nakuru a partir de este sábado, así como un toque de queda y un endurecimiento generalizado de las medidas en todo el país, dado el enorme repunte de contagios de coronavirus registrado en los últimos días, que ha llevado al límite al sistema nacional de hospitales.



Asimismo, Kenyatta anunció este viernes un nuevo toque de queda nacional desde las 22.00 hasta las 04.00 y uno específico a partir de las 20.00 y hasta las 16.00 para las cinco zonas mencionadas a partir de la pasada medianoche.



"Abssolutamente todas las reuniones de personas, de la naturaleza que sean", ha añadido el presidente, "quedan suspendidas en estos cinco condados hasta nueva orden, como también todas las reuniones del Gabinete". De igual modo, cualquier viajero a Kenia que no presente una prueba negativa de coronavirus realizada con un máximo de cuatro días de antelación tendrá prohibida terminantemente su entrada al país.



Todos los empleados trabajarán en sus domicilios excepto los de servicios esenciales, todos los servicios religiosos en persona quedarán suspendidos en los cinco condados y quedarán limitados en el resto del país a la normativa actual en vigor del Consejo Interreligioso



Todo ello porque "en menos de 12 días, la admisión en los hospitales ha aumentado un 52 por ciento, la tasa de positivos es la más alta desde el inicio de la pandemia y la presión sobre nuestro sistema sanitario no conoce precedentes", ha añadido en un discurso recogido por el diario 'The Standard'. El presidente ha recordado que solo el condado de Nairobi acumula casi el 60 por ciento de todos los casos registrados, es decir, de cada cinco contagiados, tres de ellos viven ahí.



Kenyatta ha comparecido ante los medios el mismo día que tanto él como su esposa, Margaret, han recibido la primera dosis de la vacuna Oxford/AstraZeneca, precisamente en Nairobi, acompañado de los ministros de Interior, Fred Matiang'i, y Salud, Mutahi Kagwe.